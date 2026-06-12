Cât câștigă „în mână”, fără sporuri, un impiegat de mișcare

Compania Națională de Căi Ferate (CNCF) CFR S.A. a scos la concurs două posturi de impiegat de mișcare (IDM) D la Sucursala Regională de Căi Ferate Galați, două posturi la Sucursala Regionala CF Bucureşti și 13 posturi Sucursala Regionala CF Timișoara.

Salariul de bază pentru postul de impiegat de mișcare D este de 6.525 de lei, potrivit CFR S.A., iar salariul net, adică bani „în mână”, după scăderea taxelor și a contribuțiilor sociale obligatorii către stat, este de 3.911 lei. Pentru un impiegat de mișcare, la acest net de bază se adaugă obligatoriu sporurile specifice feroviare și tichetele de masă.

Posturile scoase la concurs

Pentru a putea candida la acest post, persoanele trebuie să fie absolvenți de studii liceale și să dețină un certificat oficial de calificare în meseria de impiegat de mișcare (IDM), emis de organismele feroviare competente.

SRCF Galați a scos la concurs un post de IDM D la Stația CF Mizil – Halta de Mișcare (HM) Cricov și altul la Stația CF Oneşti- HM Căiuți. Dosarul poate fi depus până la data de 22 iunie. Selecția personalului se va face în baza unui interviu și a probei practice.

SRCF Bucureşti a scos la concurs două posturi vacant de IDM D, în cadrul Diviziei Trafic, la HM Broşteni arondată stației Urziceni și la HM Slănic arondată staţiei Buda. Dosarele pot fi depuse până la data de 16 iunie. Concursul se va desfăşura sub formă de interviu.

De asemenea, SRCF Timișoara organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 13 posturi vacante de impiegat de mișcare D, după cum urmează:

  • La Regulatorul Regional de Circulație (RRC) Timișoara au fost scoase câte un post la HM Jabar, Chizătău, Timișoara CET, Caransebeș Țiglărie, Brebu, Grădinari Caraș;
  • La RRC Arad câte un post la HM Bârzava, Bătuta, Șag, Valea Viilor;
  • La RRC Deva câte un post la HM Stația Tehnică (ST) Deva, Aurel Vlaicu, Călan Băi.

Dosarul de concurs poate fi depus până pe 15 iunie, iar selecția personalului se va face în baza unui interviu și a unei probei practice.

Rolul unui impiegat de mișcare

Impiegatul de Mișcare (IDM) este unul dintre cei mai importanți factori în siguranța și eficiența circulației trenurilor pe rețeaua feroviară.

„În spatele fiecărui tren care sosește sau pleacă în siguranță, există o persoană care coordonează, comunică, verifică și ia decizii în timp real: Impiegatul de Mișcare (IDM). Este omul de la sol care «dirijează» mișcarea trenurilor din stații și are o responsabilitate uriașă: să asigure circulația în condiții optime și fără incidente”, precizează CFR Infrastructură.

Un IDM „coordonează sosirea, plecarea și trecerea trenurilor prin stație; organizează și supervizează manevrele feroviare (cuplări, decuplări, mutări de vagoane etc.); verifică funcționarea instalațiilor de semnalizare și siguranță; comunică permanent cu dispecerii de trafic și colegii din alte stații; ia decizii rapide în situații neprevăzute, pentru a evita întârzieri sau incidente; aplică și respectă toate normele stricte de siguranță feroviară”, potrivit sursei citate.

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