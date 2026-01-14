Ce s-a întâmplat în acea zi

Potrivit raportului AGIFER, totul a început la ora 18.30, când impiegatul de mișcare (IDM) din stația CFR Pantelimon a transmis avizul corect de trecere pentru trenul IR 11506 către stația CFR București Băneasa. În același timp, stația Băneasa a emis un alt aviz pentru un tren Regio 10183, care plecase deja. La scurt timp, o greșeală a IDM din Băneasa a dus la transmiterea eronată a avizului pentru un alt tren, IR 11086, care avea altă destinație.

Conform declarațiilor, „IDM de serviciu de la stația CFR București Băneasa a perceput și înregistrat eronat avizul de trecere pentru trenul IR nr. 11086005 în loc de IR nr. 11506005, deși IDM dispozitor al stației CFR Pantelimon a transmis corect acest aviz”.

Confuzia dintre trenuri

În urma acestei erori, impiegatul din Băneasa a direcționat trenul ATC la linia III directă, considerându-l greșit drept trenul Regio Călători IR 11086. După ce trenul ATC a trecut prin stație fără să oprească pentru schimbul de personal și primirea ordinului de circulație, mecanicul locomotivei a realizat că a fost trimis pe o rută greșită și a notificat impiegatul din Hm Pajura.

Mecanicul trenului a fost nevoit să schimbe poziția și să întoarcă trenul pentru a reveni pe ruta corectă. După consultări între impiegatul din Hm Pajura și mecanic, trenul a fost ghidat înapoi pe linia corectă, iar călătorii au ajuns în cele din urmă la destinația lor, Gara de Nord din București.

Verificările ulterioare au relevat că impiegații din stațiile București Băneasa și Hm Pajura au modificat datele în registrul de mișcare pentru a corecta greșelile făcute. La Băneasa, numărul trenului IR 11086 a fost schimbat în 11506, iar la Hm Pajura, numărul trenului greșit a fost tăiat și înlocuit cu cel corect.

Incidentul a fost rezultatul unui lanț de erori umane

Raportul AGIFER, menționează că incidentul a fost rezultatul unui lanț de erori umane. Impiegatul din Băneasa nu a urmărit cu atenție informațiile primite de la Pantelimon și nici nu a introdus corect avizul în sistemul IRIS, ratând astfel detectarea erorii. În plus, lipsa comunicării eficiente între angajații din stațiile implicate și mecanicul trenului a contribuit la agravarea situației.

„Aceste erori, care au constat în omiterea sau efectuarea defectuoasă unei părți din sarcina de muncă apărute pe fondul desfășurării activității la schimbarea de tură a personalului, au determinat producerea incidentului. În concluzie, producerea incidentului a fost cauzată de comunicarea deficitară, coroborată cu nerespectarea reglementărilor în vigoare prevăzute în activitatea de conducere a circulației trenurilor”, se arată în raportul AGIFER.

Măsuri luate de CFR

Pentru a preveni astfel de incidente pe viitor, conducerea CFR SA a implementat mai multe măsuri. Printre acestea se numără:

Evaluarea suplimentară a impiegatului implicat, în stația CFR București Băneasa;

Organizarea unei sesiuni de instruire teoretică pentru acesta;

Monitorizarea practică a activității impiegatului;

Solicitarea către SC Informatică Feroviară de a corecta problemele tehnice din sistemul IRIS, astfel încât avizele de trecere să fie vizibile în timp real în stația CFR București Băneasa.