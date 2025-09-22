Reacția lui Bernard Arnault

Propunerea unui impozit de 2% pe averile de peste 100 de milioane de euro a fost lansată de economistul Gabriel Zucman, în contextul crizei politice și bugetare din Franța. Arnault, a cărui avere netă este estimată la 169 miliarde de dolari, ar putea suferi pierderi de peste 1 miliard de euro dacă acest impozit ar fi implementat.

Într-o declarație pentru Sunday Times, Arnault a afirmat că impozitul propus „vizează distrugerea economiei liberale, singura care funcționează în beneficiul tuturor”. El a subliniat că o astfel de măsură ar fi „fatală pentru economia noastră”.

Magnatul francez a ținut să precizeze că este „cu siguranță cel mai mare contribuabil individual și unul dintre cei mai mari contribuabili profesioniști prin intermediul companiilor pe care le conduc” în Franța.

Contextul economic și politic

Ideea unui impozit pe avere a câștigat teren în Franța în urma crizei politice recente. Guvernul se confruntă cu presiuni pentru a impune reduceri bugetare, iar propunerea lui Zucman a atras atenția ca o posibilă soluție.

Președintele Emmanuel Macron a numit recent un nou prim-ministru, Sébastien Lecornu, după ce François Bayrou nu a reușit să obțină sprijin pentru un buget de austeritate.

Argumentele pro și contra

Gabriel Zucman, profesor de economie la Paris School of Economics, susține că impozitul pe avere ar putea genera până la 20 de miliarde de euro. El argumentează că concentrarea fără precedent a averii distorsionează democrația și generează tensiuni sociale și economice.

Pe de altă parte, alți economiști estimează că veniturile generate ar fi mult mai mici, în jur de 5 miliarde de euro, dacă persoanele extrem de bogate ar alege să părăsească Franța.

Implicațiile pentru LVMH și economia franceză

Bernard Arnault deține o participație de 48% în LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, un conglomerat care include mărci de lux precum Bulgari, Tiffany & Co, Christian Dior și Celine. Impozitul propus ar putea avea un impact semnificativ asupra acestor companii și, implicit, asupra economiei franceze.

În 2012, Arnault a solicitat cetățenia belgiană, stârnind o dezbatere națională despre impozitare. Cu toate acestea, și-a retras cererea în 2013, descriind gestul ca fiind „un gest de atașament față de Franța și de încredere în viitorul acesteia”.

