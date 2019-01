Toate cele șapte victime sunt bărbați, au precizat polițiștii din Torrance, orașul aflat la aproape 30 de kilometri sud-est de Los Angeles, unde a avut loc incidentul.

Trei oameni au fost declarați morți pe loc. Alți doi bărbați au fost răniți, iar ceilalți doi au refuzat spitalizarea, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

O bătaie de anvergură a avut loc în localul Gable House Bowl, înainte de deschiderea focului, a anunțat presa locală.

Pe rețelele de socializare au fost publicate mai multe fotografii și filmări de la fața locului.

Vă avertizăm! Urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

RT @BreakingNLive: BREAKING: Multiple people dead, others injured after shots fired in Torrance bowling alley in California. Victims both inside and outside of the building. No word on suspect(s). pic.twitter.com/3ACImAjZaB

— res7cue (@res7cuefox5) January 5, 2019