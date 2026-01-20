„Misiunea Fondului Viață pentru Nou-Născuți este să asigure acces la servicii medicale de calitate pentru cât mai mulți copii din România, oriunde vin pe lume, astfel încât fiecare dintre ei să aibă o șansă reală la un început de viață sănătos și sigur. În primele trei ediții ale programului, derulate în perioada 2021 – 2025, am dotat 19 secții și compartimente de neonatologie și terapie intensivă din întreaga țară. Separat de această componentă de dotare, în 2023, Fundația Vodafone a finanțat montarea unor soluții de telemedicină în 17 secții de terapie intensivă neonatală de nivel III din țară, care au fost înglobate în rețeaua națională. În urma proiectelor de dotare și echipare cu soluții de telemedicină, 30.000 de copii care se nasc anual în aceste unități beneficiează de condiții mai bune de îngrijire și tratament”, a declarat Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone din România.

Pentru a avea acces la dotările oferite prin program, pot aplica secții sau compartimente de neonatologie și terapie intensivă neonatală de nivel I și II din spitalele publice de specialitate obstetrică, ginecologie și neonatologie din întreaga țară, care nu au mai primit până acum echipamente prin programul Fondul Viață pentru Nou-Născuți. Alături de Fundația Vodafone, parteneri în implementarea proiectelor vor fi entitățile medicale publice de specialitate care aplică împreună cu instituția publică în subordinea căreia se află unitatea spitalicească (primărie sau consiliu județean). 

Aplicanții trebuie să completeze formularul de solicitare pentru dotarea cu echipamente medicale și aparatură conexă disponibil aici și să îl trimită pe adresa fundatia.vodafone_ro@vodafone.com, pană la data de 25 februarie, ora 20:00. Valoarea integrală a programului este de 1.500.000 de lei, iar limita maximă pentru bugetul alocat unui proiect este de 300.000 de lei. Proiectele selectate vor fi anunțate pe 17 aprilie 2026 și vor fi implementate de Fundația Vodafone în perioada aprilie – decembrie 2026.

Proiectele înscrise vor fi evaluate de membrii consiliului de administrație al fundației și echipa ONG-ului, precum și experți externi cu experiență în astfel de inițiative. În procesul de evaluare se va ține cont de criterii precum relevanță, impact și sustenabilitate. Validarea proiectele selectate în urma aplicării se va face într-o a doua etapă, prin vizite în secțiile sau compartimentele calificate. 

Mai multe detalii despre calendarul rundei, criterii de eligibilitate, condițiile de finanțare și implementare se pot găsi în regulamentul disponibil pe site-ul Fundației Vodafone.

Fundația Vodafone a început investiția în neonatologie în urmă cu 12 ani, când în România rata mortalității infantile era de aproape 10‰. În prezent, datorită eforturilor depuse alături de alte organizații, mortalitatea infantilă a scăzut la 6,4* la 1.000 de nașteri vii în 2024 (*sursa). Aceste cifre ne situează la o valoare a ratei mortalității infantile aproape dublă față de media din Europa. Una dintre cauze este aceea că doar 9% dintre secțiile și compartimentele de neonatologie din țara noastră au în dotare toate echipamentele necesare pentru a îngriji nou-născutul prematur sau cu probleme grave de sănătate. Este vorba despre 25 de secții, toate situate în 14 mari orașe din România. Restul de secții au nevoie acută de noi echipamente medicale. 

Despre Fundația Vodafone

De 28 de ani, punem la un loc resursele noastre și ale partenerilor noștri pentru ca împreună să construim proiecte incluzive și durabile. Apelăm la tehnologie și la inovație socială și investim în dezvoltarea comunităților defavorizate din România. Modernizăm secții de terapie intensivă neonatală și susținem programe de educație digitală care pregătesc copii și tineri pentru meseriile viitorului și ajută vârstnicii să nu se simtă excluși într-o lume tot mai digitalizată. Ne implicăm în acțiuni de combatere a violenței domestice și a fenomenului de bullying. Din aprilie 2016, alături de celelalte fundații Vodafone din întreaga lume, am îmbunătățit viața a peste 305 milioane de persoane. Suntem o organizație neguvernamentală românească înființată în 1998, cu statut caritabil, distinctă și independentă de operațiunile comerciale ale companiei Vodafone România. Mai multe detalii despre programele noastre se regăsesc pe www.fundatia-vodafone.ro, https://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone.

Foto: Vodafone

