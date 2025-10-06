Compania aplică o strategie de expansiune discretă: deschide magazine treptat, testează potențialul local al orașelor, renunță acolo unde rezultatele sunt slabe și revine ulterior dacă identifică noi oportunități.

Compania deține peste 1.700 de magazine în Ucraina

Un exemplu este Târgu Frumos, unde Aurora a avut anterior un magazin pe care l-a închis, dar acum caută din nou un spațiu de închiriat.

Această tactică – o combinație între o țintă ambițioasă și o prezență controlată – creează percepția unei rețele mai ample și consolidate, ceea ce oferă avantaje în negocieri și în poziționarea pe piața de retail.

Fondată în 2011 la Poltava, Ucraina, Aurora Multimarket operează în segmentul magazinelor de tip „one dollar store”, unde majoritatea produselor sunt ieftine și accesibile. Potrivit datelor de pe site-ul oficial, compania deține peste 1.700 de magazine în Ucraina.

Retailerul a intrat pe piața românească la finalul anului 2023, deschizând primul magazin la Suceava, urmat de cel din Iași, lansat în luna noiembrie a aceluiași an.

Activitatea din România este gestionată prin Aurora România SRL, firmă înființată în urmă cu doi ani, cu sediul în București, având ca unic asociat Avroretail Investments LTD și ca beneficiar pe cofondatorul ucrainean Lev Anatoliiovici Jidenko.

Compania merge pe minus

Din punct de vedere financiar, afacerile din România nu sunt încă profitabile. În 2023, Aurora România a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 256.000 de lei, cu pierderi de circa un milion de lei și 33 de angajați.

Anul următor, cifra de afaceri a crescut la 6,6 milioane de lei, însă pierderile au rămas la același nivel, compania având deja 263 de angajați. În prezent, Aurora deține 67 de sedii sociale în țară și este clasificată drept întreprindere mare.

În spatele companiei se află fondul de investiții Horizon Capital, activ în Europa de Est și cunoscut și pentru investițiile în Purcari Chateau din Republica Moldova.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Aurora, expansiunea în România a fost accelerată după invazia rusă din Ucraina, iar alegerea pieței românești s-a bazat pe dimensiunea acesteia și pe asemănările în comportamentul de consum dintre cele două țări.

