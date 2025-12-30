Oferte last minute în Poiana Brașov, Predeal și Sinaia

În Poiana Brașov, gradul de ocupare a coborât la aproximativ 60-70%, iar unele hoteluri au aplicat reduceri de 15-30%. Însă chiar și după aplicarea reducerilor, o familie cu un copil trebuie să achite 8.900 de lei pentru trei nopți, la unele hoteluri, iar cererea rămâne scăzută.

Există și pachete de Revelion pentru trei nopți, pentru două persoane, de la 2.000 de lei, cu mic dejun inclus.

În Predeal și Sinaia, prețurile au scăzut chiar la 1.500-1.800 de lei pentru trei nopți, cu masa festivă plătită separat.

Și hotelurile de top mai au camere disponibile, unde cele mai scumpe pachete ajung la 22.000 de lei pentru două persoane.

Reprezentanții unităților de cazare spun că turiștii sunt mai rezervați și iau decizii târziu.

„Momentan stratul de zăpadă nu e atât de generos, probabil de aceea clienții sunt nehotărâți”, a declarat Sorin Stănescu, manager de recepție într-un hotel din Poiana Brașov.

Și alți operatori confirmă scăderea față de anul trecut.

„Este mai mic decât anul trecut”, a spus George Ciobanu, manager de hotel, referindu-se la gradul de ocupare.

„Anul cel mai prost” pentru unele unități turistice

Situația se repetă și în Sinaia, unde au apărut reduceri substanțiale abia după ce cererea a scăzut vizibil.

„Anul acesta a fost anul cel mai prost de când funcționăm, o reducere de aproape 22% a gradului de ocupare”, a declarat Voicu Albu, proprietar de vilă turistică.

Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, gradul de ocupare pe Valea Prahovei și în Poiana Brașov este estimat la circa 80%, sub așteptările de început de sezon.

Specialiștii din turism avertizează că situația este un semnal de alarmă și cer investiții în atracții noi, nu doar în pachete de cazare.

Turiștii au renunțat la excursiile în stațiunile montane și de Crăciun, din cauză că zăpada lipsește, iar deschiderea sezonului de schi a fost amânată.

Când se deschide sezonul de schi în Poiana Brașov

Primăria Brașov a anunțat luni, 29 decembrie, că sezonul de schi din Poiana Brașov ar putea începe în zilele următoare, în funcție de evoluția vremii.

Autoritățile intenționează să deschidă prima pârtie chiar de marți, 30 decembrie.

Potrivit informării, temperaturile scăzute au fost favorabile, însă „rafalele de vânt puternic nu au permis folosirea instalațiilor de producere a zăpezii artificiale decât în zonele mai ferite”.

„S-au deschis pârtiile Bradul și Stadion! De astăzi, brașovenii și turiștii care acum deprind tainele schiului au la dispoziție cele două pârtii pentru începători: Bradul și Stadion. Continuăm să lucrăm la pregătirea pârtiilor din partea superioară a masivului, astfel încât din primele zile ale anului viitor să poată și cei mai avansați să se bucură de schi sau snowboarding”, a anunțat Primăria Brașov, marți, 30 decembrie.