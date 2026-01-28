Ce prevede noul sistem

Numit EU.Inc, proiectul își propune să realizeze o entitate juridică pan-europeană pentru startupuri, adică pentru firmele nou-înființate.

Cunoscut și sub numele de „al 28-lea regim”, acesta include:

  • O entitate juridică unificată în conformitate cu legislația UE, simplificarea înființării și a operațiunilor transfrontaliere
  • Registru central al UE: înregistrare unică, complet digitală, în limba engleză
  • Documentație standardizată privind investițiile: modele juridice armonizate pentru a facilita finanțarea paneuropeană
  • Cadru european privind opțiunile pe acțiuni: asigurarea unui capital propriu consistent pentru angajații din diferite țări.

Ce a spus von der Leyen

Șefa Comisiei Europene a spus că setul de reguli va permite înființarea unei companii în 48 de ore, complet online, din orice punct al UE.

„Scopul final este de a crea o nouă structură de societate cu adevărat europeană. Noi o numim EU Inc.
Avem nevoie de un set unic și simplu de norme care să se aplice fără probleme în întreaga Uniune. Astfel încât întreprinderile să poată opera mult mai ușor în toate statele membre”, a spus ea.

„Antreprenorii noștri vor putea înregistra o companie în orice stat membru în termen de 48 de ore – complet online. Ei vor beneficia de același regim de capital în întreaga UE”
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene

„În cele din urmă, avem nevoie de un sistem în care companiile să poată desfășura activități comerciale și să obțină finanțare fără probleme în întreaga Europă – la fel de ușor ca pe piețele uniforme din SUA sau China”, a punctat ea.

România, pe dos

În schimb, România face drumul invers: în Pachetul al II-lea de măsuri luat de Guvernul Bolojan este prevăzută creșterea capitalului social.

Astfel, de la 1 ianuarie 2026, capitalul social la înființarea firmei a crescut la 500 de lei și majorarea capitalului social la 5.000 de lei pentru firmele cu rulaj de peste 400.000 de lei.

Anterior, orice român își putea deschide firmă cu 1 leu sau 200 de lei.

De asemenea, antreprenorii s-au confruntat în ultimii ani cu o serie de măsuri impuse de stat, precum RO e-Factura și e-Transport, sau obligativitatea conectării caselor de marcat la Fisc.

Statul a argumentat că acestea vor duce la o scădere a evaziunii fiscale, dar oamenii de afaceri au spus că ele doar au crescut costurile pentru firme.

Iar evaziunea nu a scăzut, deoarece Fiscul nu are softuri care să analizeze datele și să găsească evazioniștii.

Consultant fiscal: „Excesul de reglementare trebuie eliminat”

Consultantul fiscal Emilian Duca spune că excesele europene de reglementare trebuie eliminate, dar că trebuie pusă în balanță protecția consumatorilor.

„În momentul de față, e doar o propunere (ce dorește Ursula von der Leyen) și sigur va suferi modificări. În România, nu este o problemă înființarea firmelor, dar în Austria, de exemplu, da. A făcut doar ca să arate că știe că e o problemă birocrația și se preocupă de situație”, a apreciat acesta.

„Excesul de reglementare trebuie eliminat, dar trebuie ținut cont de apărarea drepturilor consumatorilor”
Emilian Duca, consultant financiar

El consideră „pripită” decizia statului român de a crește capitalul social al firmelor.

„Creșterea capitalului social în România afectează ca imagine, eu consider că majorarea a fost o hotărâre pripită. Dar a fost una susținută de instituțiile de stat din România. Însă nu așa trebuia procedat, ci prin stabilirea unor norme care să îi protejeze pe cei care respectă legea și care îi pedepsesc pe cei care o încalcă”, a arătat el.

„Nu înființarea e problema, ci modul cum operează firma. Noi avem RO e-Factura, e-Transport, toate acestea afectează antreprenorii. La noi autoritățile nu gândesc în termeni adecvați”
Emilian Duca, consultant

El spune că statul de drept și educația sunt importante.

„Dereglementarea trebuie făcută cu cap. Nu asta rezolvă problemele economice, ci asigurarea unor reglementări corecte, a unui stat de drept etc. Populația stă și dezbate crime între minori și apoi se trezește că e viața grea și nu s-a informat despre taxele locale…”, acuză el.

Antreprenorii europeni, entuziasmați

Tom Henriksson, partener general la VC OpenOcean, a spus că e greu să nu fii entuziasmat de propunerea Ursulei von der Leyen.

„Planul pentru o formă de societate paneuropeană complet digitală, care poate fi creată cu ușurință în două zile, dacă va fi implementat corect, va pune în sfârșit startupurile pe picior de egalitate cu concurenții din străinătate”, a spus el, citat de Tech.eu.

„În prezent, achiziționarea de companii în alte state membre sau încercarea de a-ți extinde afacerea peste granițe îi aruncă pe fondatori într-un labirint interminabil de reglementări. Întâlnirile față în față cu notarii care examinează fiecare semnătură sunt complet depășite, mai ales când sunt impuse companiilor care pun accentul pe digital”, a completat acesta.

Critici la adresa UE

Totuși, există și critici la adresa propunerii. Mai exact, șefa Comisiei Europene este acuzată că, deși birocrația europeană este mare, aceasta nu se referă decât la înființarea firmelor.

Dar acestea vor opera ulterior în restul de reglementări europene, în același cadru stufos.

Sunt date ca exemple reglementările privind Green Deal-ul, care scumpesc energia, sau cele privind emisiile sau taxele eco introduse în ultimii 20 de ani, de la industrie la agricultură.

De asemenea, sindicatele au acuzat că proiectul EU.Inc permite companiilor să ocolească reglementările naționale privind protecția lucrătorilor, salarii și negocierile colective privind salariile.

Alte acuzații sunt că regimul va beneficia marilor corporații ce vor putea să își facă subsidiare oriunde, în timp ce micile companii vor rămâne blocate în prevederile legale naționale. Astfel, s-ar crea un regim preferențial pentru unii și ar rămâne un cadru complicat pentru alți antreprenori.

În fine, alte critici sunt că proiectul va aduce un nou strat de birocrație, în timp ce alții susțin că este doar un „gest simbolic”.

