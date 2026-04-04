Pam Bondi, procuror general al SUA

Printre victimele acestei „epurări” se numără Pam Bondi, fostul procuror general al SUA, concediată în martie 2026.

Mass-media americană relatează că motivul ar fi fost gestionarea dosarului Epstein și lipsa măsurilor împotriva adversarilor politici ai președintelui.

Pam Bondi vorbește, în timp ce Donald TRump stă în spatele ei și ascultă cu atenție ce spune, Washington DC, SUA, 11 august 2025
Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă

Kristi Noem, fost secretar pentru Securitate Internă și o susținătoare ferventă a administrației Trump, a fost destituită la începutul lunii martie.

Motivul? Implicarea ei într-o controversă legată de o campanie de publicitate de 220 de milioane de dolari, menită să descurajeze imigrarea.

Elon Musk, co-director al Department of Government Efficiency (DOGE)

Elon Musk, co-director al Department of Government Efficiency (DOGE) pentru o perioadă de 130 de zile, a părăsit funcția înainte de termen, exprimându-și dezamăgirea față de politicile bugetare ale președintelui.

Vivek Ramaswamy, partener al lui Musk în DOGE

La rândul său, Vivek Ramaswamy, partener al lui Musk în DOGE, a fost demis la cererea acestuia din cauza unor „divergențe” de opinie, aparent legate de ego.

Charles „CQ” Brown, șef de Stat-Major al Armatei

În sectorul militar, generalul Charles „CQ” Brown, numit șef de Stat-Major al Armatei în noiembrie 2023, a fost concediat în februarie 2025.

Trump ar fi fost nemulțumit de asocierea acestuia cu politicile de diversitate promovate de administrația Biden.

Randy George, șef al Statului-Major al Armatei Terestre

În mod similar, generalul Randy George, care ocupa funcția de șef al Statului-Major al Armatei Terestre, a fost îndepărtat în timpul unui conflict în Orientul Mijlociu, fără vreo explicație publică din partea administrației.

Susan Monarez, șefa CDC

Sectorul sănătății a fost martorul unor schimbări frecvente. Susan Monarez, numită de Trump la conducerea CDC (Centers for Disease Control and Prevention), a fost destituită în august 2025, în urma unor dezacorduri cu Robert Kennedy Jr., ministrul Sănătății și un cunoscut sceptic al vaccinurilor.

Jim ONeill, succesorul interimar al lui Susan Monarez la conducerea CDC

În februarie 2026, Jim ONeill, succesorul ei interimar, a fost și el demis de Kennedy din funcțiile sale de la CDC și HHS. Ulterior, ONeill a fost desemnat să conducă Fundația Națională pentru Știință.

Timothy Haugh, general al US Air Force și director al NSA

Pe frontul securității naționale, Timothy Haugh, general al US Air Force și director al NSA, a fost îndepărtat la începutul lunii aprilie 2025. Potrivit New York Times, demiterea sa a fost influențată de Laura Loomer, o personalitate controversată care l-a acuzat pe Haugh că ar fi fost numit de fostul președinte Joe Biden.

Mike Waltz, consilier pentru securitate națională

Mike Waltz a fost fostul consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, numit la începutul celui de-al doilea mandat și demis patru luni mai târziu.

Trebuie reamintit că el a fost cel care a distribuit din greșeală pe aplicația de mesagerie Signal informații clasificate către jurnaliști. El este acum ambasador permanent al Statelor Unite la Consiliul de Securitate al ONU.

Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Unica.ro
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.RO
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
GSP.RO
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Parteneri
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Libertateapentrufemei.ro
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

Alte știri

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
Știri România 05 apr.
„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Știri România 05 apr.
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Adevarul.ro
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta
Viva.ro
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Monden

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Stiri Mondene 05 apr.
Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Stiri Mondene 05 apr.
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
ObservatorNews.ro
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Parteneri
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax.ro
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Redactia.ro
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina
KanalD.ro
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Politic

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Politică 03 apr.
Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Politică 03 apr.
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala
Spotmedia.ro
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala