Pam Bondi, procuror general al SUA

Printre victimele acestei „epurări” se numără Pam Bondi, fostul procuror general al SUA, concediată în martie 2026.

Mass-media americană relatează că motivul ar fi fost gestionarea dosarului Epstein și lipsa măsurilor împotriva adversarilor politici ai președintelui.

Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă

Kristi Noem, fost secretar pentru Securitate Internă și o susținătoare ferventă a administrației Trump, a fost destituită la începutul lunii martie.

Motivul? Implicarea ei într-o controversă legată de o campanie de publicitate de 220 de milioane de dolari, menită să descurajeze imigrarea.

Elon Musk, co-director al Department of Government Efficiency (DOGE)

Elon Musk, co-director al Department of Government Efficiency (DOGE) pentru o perioadă de 130 de zile, a părăsit funcția înainte de termen, exprimându-și dezamăgirea față de politicile bugetare ale președintelui.

Vivek Ramaswamy, partener al lui Musk în DOGE

La rândul său, Vivek Ramaswamy, partener al lui Musk în DOGE, a fost demis la cererea acestuia din cauza unor „divergențe” de opinie, aparent legate de ego.

Charles „CQ” Brown, șef de Stat-Major al Armatei

În sectorul militar, generalul Charles „CQ” Brown, numit șef de Stat-Major al Armatei în noiembrie 2023, a fost concediat în februarie 2025.

Trump ar fi fost nemulțumit de asocierea acestuia cu politicile de diversitate promovate de administrația Biden.

Randy George, șef al Statului-Major al Armatei Terestre

În mod similar, generalul Randy George, care ocupa funcția de șef al Statului-Major al Armatei Terestre, a fost îndepărtat în timpul unui conflict în Orientul Mijlociu, fără vreo explicație publică din partea administrației.

Susan Monarez, șefa CDC

Sectorul sănătății a fost martorul unor schimbări frecvente. Susan Monarez, numită de Trump la conducerea CDC (Centers for Disease Control and Prevention), a fost destituită în august 2025, în urma unor dezacorduri cu Robert Kennedy Jr., ministrul Sănătății și un cunoscut sceptic al vaccinurilor.

Jim ONeill, succesorul interimar al lui Susan Monarez la conducerea CDC

În februarie 2026, Jim ONeill, succesorul ei interimar, a fost și el demis de Kennedy din funcțiile sale de la CDC și HHS. Ulterior, ONeill a fost desemnat să conducă Fundația Națională pentru Știință.

Timothy Haugh, general al US Air Force și director al NSA

Pe frontul securității naționale, Timothy Haugh, general al US Air Force și director al NSA, a fost îndepărtat la începutul lunii aprilie 2025. Potrivit New York Times, demiterea sa a fost influențată de Laura Loomer, o personalitate controversată care l-a acuzat pe Haugh că ar fi fost numit de fostul președinte Joe Biden.

Mike Waltz, consilier pentru securitate națională

Mike Waltz a fost fostul consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, numit la începutul celui de-al doilea mandat și demis patru luni mai târziu.

Mike Waltz spune că își „asumă responsabilitatea" pentru scurgerea informațiilor din Signal-gate, dar îl numește „ratat" pe jurnalistul infiltrat: „Era numele unui contact, dar numărul altcuiva".

Trebuie reamintit că el a fost cel care a distribuit din greșeală pe aplicația de mesagerie Signal informații clasificate către jurnaliști. El este acum ambasador permanent al Statelor Unite la Consiliul de Securitate al ONU.