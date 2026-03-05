Decizia vine după o serie de critici privind gestionarea departamentului de către Noem și implementarea agendei de aplicare a legii imigrației a administrației Trump, care a inclus uciderea a doi cetățeni americani de către agenți federali în Minnesota, în ianuarie,

Kristi Noem devine astfel primul membru al Cabinetului demis de Trump în cel de-al doilea său mandat. Senatorul Thom Tillis, republican din Carolina de Nord, a catalogat marți, în timpul unei audieri în care Noem a fost interogată, conducerea acesteia la DHS drept un „dezastru”.

„Suntem o națiune excepțională. Și unul dintre motivele pentru care suntem excepționali este că așteptăm o conducere excepțională. Iar dumneavoastră ați demonstrat orice altceva, mai puțin asta”, a declarat Tillis.

În cadrul unei audieri ulterioare, miercuri, organizată de Comitetul Judiciar al Camerei Reprezentanților, Noem a fost întrebată dacă a avut o relație intimă cu principalul ei consilier, Corey Lewandowski. Ea a refuzat să răspundă, calificând întrebarea drept „gunoi tabloid”.

„Actualul secretar, Kristi Noem, care ne-a servit cu bine și a obținut rezultate numeroase și spectaculoase (mai ales la graniță!), va deveni Emisar Special pentru Inițiativa noastră de Securitate în Emisfera Occidentală, pe care o vom anunța sâmbătă, în Doral, Florida”, a scris Donald Trump într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Noem, la doar câteva momente după ce demiterea ei a fost făcută publică, și-a respectat un angajament de a vorbi la o conferință a Asociației Benevolente a Sergentului din Nashville. Ea a abordat calm întrebările din partea publicului despre logistica forțelor de ordine.

În schimb, liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, democrat din New York, a declarat presei: „Bine că a plecat”.

Referindu-se la viitorul înlocuitor, Jeffries a spus: „Nu am un comentariu acum despre ce urmează„. El a continuat însă: „O schimbare de personal nu este suficientă. Kristi Noem a fost o rușine”.

Markwayne Mullin, desemnat de Trump drept succesor al lui Noem, va trebui confirmat de Senat pentru a prelua oficial poziția de secretar al DHS. Totuși, Trump a afirmat că Mullin va începe să-și exercite atribuțiile din 31 martie. Într-o postare pe rețelele sociale, liderul de la Casa Albă l-a descris pe Mullin drept „un Războinic MAGA, fost luptător MMA profesionist neînvins”, subliniind că acesta „se înțelege cu toată lumea și cunoaște înțelepciunea și curajul necesare pentru a avansa agenda America First”.

„Markwayne va munci neobosit pentru a securiza granițele, a stopa criminalitatea imigranților, asasinii și alți infractori care intră ilegal în țara noastră, pentru a pune capăt flagelului drogurilor ilegale și pentru a FACE AMERICA SIGURĂ DIN NOU”, a declarat Trump.

„Markwayne va fi un secretar al Securității Interne spectaculos”, a conchis președintele SUA.