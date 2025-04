Larisa Iordache și Cristian Chiriță trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții lor. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu câteva săptămâni, iar în cadrul emisiunii Xtra Night Show, au vorbit deschis despre provocările și bucuriile pe care le-au trăit de când micuța Amira a venit pe lume.

De ce Larisa Iordache nu și-a putut vedea fetița imediat după naștere

Fosta gimnastă a împărtășit un moment emoționant și dificil: după naștere, nu a putut să-și vadă imediat fiica, din cauza unei infecții cu gripă care i-a afectat starea de sănătate. Larisa a fost nevoită să respecte recomandările medicilor și să stea departe de fetiță în primele zile, pentru a nu-i pune viața în pericol.

„A fost destul de greuț. Echipa de la spital, împreună cu doamna doctor, au încercat să ia cea mai bună decizie încât copilul să fie bine, și eu. Drept dovadă că după am fost foarte bine, eu încă eram sub gripă și atunci a trebuit să fac testul de a doua sau a treia zi, să mă negativez, să pot să o văd și eu. Eu doar am atins-o în momentul în care am născut”, a declarat Larisa Iordache, în emisiunea Xtra Night Show, prezentată de Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu.

În toată această perioadă, Cristian Chiriță a fost sprijinul ei necondiționat. Soțul Larisei a fost alături de fiica lor din primul moment și a ținut-o pe Larisa la curent cu fiecare detaliu.

Larisa Iordache are parte de sprijinul necondiționat al soțului

Viața de părinți le-a schimbat complet rutina, dar și prioritățile. Cei doi recunosc că, deși au parte de momente de oboseală și agitație, trăiesc o împlinire profundă. Cu sprijinul familiei lui Cristian și cu implicarea constantă a soțului ei, Larisa Iordache reușește să facă față cu zâmbetul pe buze noii etape din viață.

Povestea Larisei și a lui Cristian este o dovadă de iubire, răbdare și forță – ingredientele esențiale ale unei familii unite și fericite.

Când își va boteza Larisa Iordache fetița

Larisa Iordache și Cristian Chiriță traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața lor. În urmă cu o lună, cei doi au devenit părinți pentru prima oară.

Larisa a mărturisit că ea și Cristian au ales să organizeze botezul și cununia religioasă în ani diferiți. „O să facem anul acesta botezul bebelușei, dar la anul o să facem cununia religioase. Asta pentru că ne dorim ca lucrurile să fie clare. Botezul este despre ea, iar cununia religioasă o să fie despre noi și ne dorim ca fiecare să avem momentul nostru”, a povestit Larisa Iordache pe rețelele de socializare.

Larisa Iordache își dorește și al doilea copil

Întrebată dacă se vede mamă a doua oară, Larisa Iordache a povestit că imediat după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, nu a luat în calcul și varianta unui al doilea copil, iar asta pentru că durerile au fost insuportabile și nu și-ar fi dorit să mai treacă prin asta.

„Sinceră să fiu, după operație, având durerile respective după naștere, eram epuizată și am zis că nu îmi mai doresc, dar ne dorim un al doilea copil, ne dorim foarte tare, dar trebuie să mai așteptăm.

Trebuie să crească micuța și să mă refac și să fie totul bine”, a spus Larisa Iordache, pe Instagram. Larisa Iordache a dezvăluit și cum s-a schimbat viața ei, după venirea pe lume a fetiței sale. Deși este greu, ea spune că este fericită și se bucură de fiecare moment alături de micuța ei. Fosta gimnastă recunoaște că zi de zi sunt provocări în viața ei și a soțului, de când a venit pe lume copilul.

