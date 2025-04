Prezentă recent la un eveniment monden, celebra cântăreață a anunțat că urmează ca în acest an să lanseze un album și că pregătește un proiect drăguț. Mai mult decât atât, Ruby a precizat că pe plan personal nu se vede încă mămică, deoarece ea este o fire copilăroasă.

Artista pregătește un album muzical

„Anul ăsta urmează să lansez albumul, lucrez din plin în studio, la piese noi și sunt tare încântată de ceea ce iese. Pe TV nimic momentan. Va urma un proiect foarte drăguț. Nu am cine știe ce secrete de împărtășit. Aș vrea să fie cazul, să fiu genul care are o rutină super elaborată, dar nu este cazul. Sunt o fată destul de simplă.

Nu fac nimic special, nu țin dietă, eu sunt o fire foarte pofticioasă, cu toate că nu mănânc foarte mult, poftesc la toate lucrurile. Și da, cum am zis, n-am cine știe ce secrete. Momentan nu m-aș vedea mămică, dar cum vrea Dumnezeu să fie. Mă mai trezesc din când în când și spun că am o vârstă… Dar să știi că eu uneori sunt un copil în continuare și nu simt cum a trecut timpul. Pentru că s-au întâmplat lucruri multe, repede, dar într-un mod frumos”, a precizat Ruby pentru Fanatik.

Certată de bunică după ce s-a apucat să renoveze apartamentul

Frumoasa cântăreață a vorbit și despre relația pe care o are cu bunica ei, dezvăluind că, deși se iubesc foarte mult și sunt de nedespărțit, „mamaia”, așa cum îi spune Ruby, o mai ceartă din când în când. Însă în multe situații femeia este foarte mândră de artistă.

„Mamaia ce să facă, e bine. Mă ceartă, normal, e parte din dialogul nostru zilnic, e parte din viața noastră. Pentru ea sunt tot copil și când simte nevoia să mă pună la punct, mă pune. Niciodată nu-mi critică alegerile vestimentare. Îi place mereu când mă îmbrac să ies la un concert, la un eveniment. Este cea mai mândră, se închină la Dumnezeu, e foarte fericită. Mă mai critică așa când i se pare ei că…

Uite, eu renovez de un an de zile, de peste un an de zile, și mă ceartă că de ce am dat banii înainte la muncitori și mi-au dat țeapă, de ce durează atât… Mi-am luat țeapă, pe bune. Cred că sunt în curs de a doua țeapă, dar sper să nu. Nu știu cum reușesc. Eu tratez oamenii cu corectitudine și bunătate, am încredere în oameni că sunt și ei la rândul lor corecți, pentru că mă raportez la valorile mele. Și aflu că nu e toată lumea la fel”, a mai afirmat vedeta pentru sursa citată.

Ruby a dezvăluit și în ce a constat „țeapa” pe care a luat-o.

Ce a pățit Ruby

„Dacă mai fac vreodată, știu cum să nu-mi iau țeapă. La ce mi-am luat țeapă? În primul rând la construcție. Prima serie de muncitori mi-au dat țeapă, le-am dat banii și mi-au lăsat casa în paragină. Să se ducă. Să fie la ei acolo. Nu îmi place să vorbesc despre sume, dar de ordinul miilor de euro le-am dat. Pe mine nu mă taxează nimeni în lei.

Observ că vecina mea lucrează de cele mai multe ori cu oamenii cu care lucrez și eu, doar că ea primește scoruri la jumătate. Mai mult de jumătate mai ieftine. Mie îmi pun de trei ori mai mult. Au impresia că am un copac cu bani în fața blocului și mai ies la cules. Și am decis că data viitoare când voi mai face asta, pentru că îmi doresc să-mi construiesc și o casă, eu n-o să mai vorbesc cu nimeni. Trebuie trimiși oameni care să vorbească, să am și eu niște prețuri de om. Nu suntem în Dubai, primesc niște prețuri de Dubai și eu sunt de la Medgidia”, a încheiat cântăreața.

