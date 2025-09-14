Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea a anunţat că incendiul a cuprins întreaga mansardă a blocului. La locul incidentului au fost mobilizate trei autospeciale cu apă şi spumă, o autoplatformă, un echipaj de descarcerare, un echipaj SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.

Echipele de salvare au găsit un bărbat inconştient în clădire. Acesta a fost preluat şi transportat de urgenţă la spital.

Conform sursei citate, intervenţia pompierilor a fost promptă pentru a limita extinderea incendiului.

De asemenea, două mașini au ars sâmbătă după-amiază, 26 iulie, lângă plaja Modern din Constanța. Un cetățean străin a încercat să stingă incendiul și a suferit arsuri, fiind dus la spital.



