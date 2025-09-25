„Incendiul din Aleea Hobiţa a fost stins. Rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN şi o ambulanţă SMURD”, a anunțat ISU București-Ilfov joi dimineața.

Structura metalică a depozitului Antrefrig, grav afectată de foc

Echipele de intervenție vor continua investigațiile pentru a determina cauza incendiului.

Structura metalică a depozitului a fost grav afectată de temperaturile ridicate, fiind distrusă în mare parte. Materialele inflamabile din interior au contribuit la răspândirea rapidă a flăcărilor.

În momentele de maximă intensitate, 26 de autospeciale au fost mobilizate la fața locului. Fumul dens a afectat calitatea aerului în mai multe sectoare din București.

4 mesaje RO-Alert pentru sectoarele 2, 3, 4 și 5, în timpul incendiului de la Antrefrig

Marți seara, autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert pentru sectoarele 2, 3, 4 și 5, sfătuind locuitorii să închidă ușile și ferestrele.

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) a raportat concentrații de particule în atmosferă de șapte ori peste limita admisă în zona Registrului Comerțului.

Miercuri, măsurătorile ANMAP au indicat o revenire la valori normale pentru concentrațiile de particule PM10 și PM2,5.

Recomandări Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Situația se află sub control, dar autoritățile continuă monitorizarea zonei afectate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE