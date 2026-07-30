Americanii anunță noi lovituri „puternice” împotriva Iranului

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a transmis pe platforma X că operațiunea reprezintă „un răspuns puternic” la atacurile lansate marți de Iran asupra bazelor americane din Iordania și asupra unor nave aflate în Strâmtoarea Ormuz.

Noile ostilități au loc la o zi după ce conflictul s-a extins prin primele lovituri comune anunțate public de Statele Unite și Arabia Saudită, care au vizat grupări susținute de Iran în Irak.

Atunci când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri militare asupra Iranului, în luna februarie, președintele Donald Trump declara că războiul va dura doar câteva săptămâni. Conflictul se desfășoară însă de cinci luni, fără perspective de încheiere.

Potrivit Axios, care citează un oficial american rămas sub protecția anonimatului, Donald Trump s-a întâlnit miercuri cu ministrul saudit al Apărării, prințul Khalid bin Salman. Acesta i-ar fi transmis că Arabia Saudită își dorește reducerea tensiunilor. Casa Albă nu a comentat informația.

Donald Trump: „Este rândul nostru să lovim”

Escaladarea are loc după câteva zile de relativă acalmie, în care ambele părți au suspendat atacurile, pe fondul unor posibile reluări ale negocierilor diplomatice.

Donald Trump a descris discuțiile drept „negocieri foarte prietenoase”, însă autoritățile de la Teheran au negat că ar exista astfel de contacte.

Cu doar câteva ore înainte de anunțarea noilor lovituri, liderul de la Casa Albă a declarat că Statele Unite vor răspunde atacului asupra militarilor americani.

„Îi vom lovi foarte puternic, pentru că acum este rândul nostru să lovim. Ei știu că urmează. Ne-au cerut să nu o facem”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă.

Iranul susține că a atacat baze americane și petroliere în Strâmtoarea Ormuz

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a transmis că a vizat o bază aeriană americană și un centru de comandă din Iordania, „ca răspuns la actele de agresiune ale armatei americane”.

Totodată, IRGC a susținut că forțele sale navale au atacat trei petroliere în Strâmtoarea Ormuz, după ce acestea ar fi ignorat avertismentele și ar fi navigat pe ceea ce a descris drept o rută „nesigură și ilegală”.

Vinerea trecută, Donald Trump a suspendat o campanie intensă de bombardamente care durase 13 nopți consecutive. Statele Unite au declarat atunci că au vizat depozite de arme și obiective militare iraniene, iar potrivit informațiilor disponibile, zeci de persoane și-au pierdut viața.

Marți, Centcom a anunțat că loviturile comune ale Statelor Unite și Arabiei Saudite au vizat mai multe centre logistice și depozite de armament din estul Irakului, ca răspuns la peste 30 de atacuri cu drone atribuite IRGC în ultimele 72 de ore.

Forțele de Mobilizare Populară (PMF), organizație paramilitară irakiană dominată de miliții șiite susținute de Iran, au declarat că cel puțin 20 dintre membrii lor au fost uciși în atacurile americano-saudite.

Președinția Irakului a condamnat bombardamentele asupra bazelor PMF, pe care le-a catalogat drept „un atac inacceptabil și o încălcare flagrantă a suveranității Irakului”. În schimb, Donald Trump a declarat pentru Fox News că operațiunea a fost „coordonată cu guvernul irakian”.

Arabia Saudită și Iranul, considerate principalele puteri sunnită și, respectiv, șiită din regiune, se află de decenii într-o competiție pentru influență în Orientul Mijlociu.