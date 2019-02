Bilanțul precedent anunțase 41 de morți, însă numărul persoanelor decedate ar putea crește, pe măsură ce pompierii continuă căutările în clădirea mistuită de foc, notează Agerpres.

Potrivit BBC, printre victime s-ar număra și mai mulți nunțași.

Incendiul a izbucnit miercuri seara de la o butelie de gaz și s-a extins rapid în întreaga clădire situată în cartierul Chawkbazar din centrul capitalei Dhaka. Potrivit autorităților, în clădire se afla și un depozit de produse chimice inflamabile.

A severe fire in Chawkbazar of Bangladesh. ??? Only the coal remained 21 Ekushey February gave another one. The witness is never a mistake.? pic.twitter.com/cPxZeVHmlC

Flăcările au înghițit ulterior patru imobile din zonă în care erau depozitate, de asemenea, produse chimice, granule de plastic şi spray-uri cu aerosoli.

Un alt reprezentant al pompierilor din Bangladesh a precizat că focarul a fost localizat, însă nu a fost stins complet.

La fața locului au fost mobilizați peste 2.000 de pompieri.

Chawkbazar is burnt down to ashes.76 people died so far and still counting. City of Ekushey February is in deep shock.#Dhaka #Dhakafire #Bangladesh #fire pic.twitter.com/Lt0IEqKYm5

— Mustakim Ahmed Sunny (@MustakimSunny) February 21, 2019