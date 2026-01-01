Biserica Vondel, un reper istoric al Amsterdamului construită în 1872, a servit drept biserică romano-catolică până în 1977, iar în prezent este folosită pentru evenimente speciale, precum concerte. Nu este prima dată când clădirea este afectată de un incendiu; turnul original al bisericii a fost distrus de flăcări în 1904.

Un incendiu masiv a izbucnit în noaptea de Revelion în centrul orașului Amsterdam, afectând Biserica Vondel, situată în renumitul parc Vondelpark.

Flăcările au cuprins clădirea la scurt timp după miezul nopții, iar turnul de 50 de metri al bisericii s-a prăbușit în timpul incendiului. În ciuda eforturilor pompierilor, focul nu era încă sub control în dimineața zilei de 1 ianuarie.

Imagini dramatice au surprins turnul bisericii arzând intens, în timp ce scânteile se răspândeau în aer, provocând pagube și altor bunuri, inclusiv mașinilor parcate în apropiere.

Reprezentantul pompierilor a declarat pentru portalul AT5, la ora locală 2.45, că se depun toate eforturile pentru a salva ce se mai poate salva: „Ne concentrăm pe salvarea părților rămase în picioare, dar focul se extinde foarte rapid”.

La fața locului au fost mobilizate echipe de pompieri din alte regiuni, iar marina olandeză a trimis cea mai mare autoscară din țară din orașul Den Helder pentru a ajuta la stingerea incendiului.

Cu toate aceste, pe 1 ianuarie, dimineața, se estima că biserica nu mai poate fi salvată și s-ar putea prăbuși complet.

Din cauza vântului puternic care a răspândit scânteile, autoritățile au evacuat locuitorii din zona din jurul bisericii, aceștia fiind găzduiți temporar în adăposturi de urgență.

Cu toate că autoritățile au emis avertismente pentru ca oamenii să evite zona afectată, mulți curioși s-au adunat în apropierea bisericii în flăcări.

Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, a descris incendiul ca fiind „un incendiu foarte grav și teribil într-o biserică monumentală”.

Ea a subliniat că prioritatea principală a autorităților rămâne siguranța locuitorilor din zonă și protejarea locuințelor acestora.

Un martor a declarat că „nu îți poți imagina ce înseamnă asta pentru noi. Locuiesc aici de mult timp. Am crescut în această zonă. Este ceva absolut ireal”. De asemenea, un turist a spus pentru „De Telegraaf”: „Este foarte trist. Întregul Amsterdam cunoaște Biserica Vondel. Este un simbol care acum este în flăcări”.

Originea incendiului nu este încă cunoscută, dar autoritățile investighează dacă o rachetă de Anul Nou ar fi putut declanșa flăcările.

Pe de altă parte, 2 persoane au murit în accidente cu artificii, un bărbat în vârstă de 38 de ani din Aalsmeer și o persoană din Nijmegen.

