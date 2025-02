Incendiul de la depozitul de petrol Albashneft a fost stins la ora 8.11, ora Moscovei, a informat canalul independent Telegram Astra, care a publicat un videoclip cu ceea ce pare a fi un rezervor de petrol care arde.

🇺🇦🇷🇺At night, drones attacked an oil depot in Kuban.



According to Russian authorities, a tank containing residual oil caught fire in the village of Novominskaya.



The governor of Krasnodar Krai stated that the fire has already been extinguished. pic.twitter.com/8iYOAaQYHL