Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor, la sosirea echipajelor de intervenție, flăcările ardeau cu intensitate mare și erau extinse la nivelul parterului, fiind alimentate de cantitatea mare de materiale combustibile și de lichide inflamabile, precum motorină și benzină, aflate în interior.

La fața locului au intervenit 17 pompieri militari, care au acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Aceștia au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, dar și să protejeze celelalte încăperi expuse riscului de incendiere.

În aproximativ 25 de minute, focul a fost stins, iar celelalte laboratoare de la parter, precum și spațiile de la etajele superioare ale clădirii, au fost salvate.

Incendiul a distrus în totalitate bunurile din atelier și laboratorul de inginerie, printre care un autoturism, o motocicletă, trei carturi, calculatoare, piese auto, mobilier și materiale didactice.

După stingerea flăcărilor, pompierii au continuat intervenția pentru ventilarea clădirii, identificarea eventualelor focare ascunse și limitarea efectelor negative ale incidentului, conform ISU Bihor.

În urma incendiului, corpul T al universității a rămas fără curent electric și încălzire, însă se fac demersuri pentru remedierea situației.

Primele verificări indică faptul că focul ar fi fost provocat, cel mai probabil, de un aparat electric lăsat sub tensiune.

La intervenție au participat trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

