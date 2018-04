Un incendiu uriaș se extinde cu rapiditate în apropierea locului unde se desfășoară Festivalul Coachella. Pompierii se luptă cu flăcările la aproximativ 10 kilometri de evenimentul muzical din California, SUA.

Potrivit The Independent, pompierii susțin că incendiul, aflat la 9,6 kilometri de Festivalul Coachella, a fost stins în proporție de doar 10% și se extinde rapid.

La fața locului intervin peste 100 de pompieri pentru a stinge incendiul de vegetație care se întinde pe 15 hectare. Până acum, flăcările au distrus liniile de înaltă tensiune ale orașului Coachella. Totodată, pompierii spun că flăcările se pot extinde până la 50 de hectare.

#TylerFire [UPDATE] Fire is now 10 acres with no containment. Photos: CAL FIRE/Riverside County Fire Department pic.twitter.com/d3pqhN17vK

— CAL FIRE Riverside (@CALFIRERRU) April 15, 2018