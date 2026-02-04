„Flăcările uriașe au cuprins zona”, se arată într-un videoclip distribuit pe Facebook de S/B F&M SeaJet. Locuințele din lemn, construite pe piloni, au fost complet distruse, a raportat agenția de știri PNA.

Evacuarea a fost realizată atât pe uscat, cât și pe mare, iar sinistrații sunt acum adăpostiți temporar în două centre de evacuare. Pe 4 februarie 2026, autoritățile locale din Bongao, împreună cu Ministerul Serviciilor Sociale și Dezvoltării din Bangsamoro, au început operațiuni de ajutorare. Personalul medical din Unitatea de Sănătate Rurală Bongao a fost trimis pentru a răspunde nevoilor celor afectați.

Conform Biroului Municipal Bongao pentru Reducerea Riscului de Dezastre (MDRRMO), nu au fost raportate pierderi de vieți omenești, dar mai multe pasarele au fost avariate, complicând eforturile de salvare și stingere a incendiului. Flăcările au fost declarate sub control la ora 2.00 (20:00 ora României), iar autoritățile au început investigațiile privind cauza incendiului și evaluarea pagubelor materiale.

