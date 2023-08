Acesta nu a precizat cum a izbucnit incendiul în depozit, aflat la 6,5 kilometri de reşedinţa prezidenţială a lui Putin din Novo-Ogariovo.

A large fire in Odintsovo, Moscow region of Russia.



By preliminary information, a warehouse is on fire. pic.twitter.com/3u3Yz4RkXl