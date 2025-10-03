Această măsură este crucială și arată urgența situației. Oprirea traficului pe un drum național important (care leagă sudul de centrul țării, traversând Valea Oltului) are scopul de a asigura accesul rapid și neîngrădit al autospecialelor de pompieri și al altor echipaje de urgență, dar și garantarea siguranței militarilor și a celorlalți participanți la trafic, evitând blocajele sau accidentele în zona de intervenție.

„Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7. Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.

La fața locului acţionează 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 1 autospecială de lucru la înălţime din cadrul Gărzii de Intervenţie Vâlcea, 2 autospeciale de la Staţia Brezoi, o autospecială de la SVSU Călimăneşti.

Polițiștii de la Centrul Infotrafic au anunțat că, pe DN 7, tronsonul kilometric 197-198, în localitatea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, traficul rutier a fost blocat pentru a facilita intervenţia echipajelor ISU.

Circulaţia rutieră a fost deviată pe DN 7CC (Centura Călimăneşti). Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 10.30.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE