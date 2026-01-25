Din primele cercetări, cauza probabilă a incendiului ar fi fost un aparat electric lăsat sub tensiune. La sosirea celor 17 pompieri militari mobilizați la fața locului, flăcările cuprinseseră deja violent parterul clădirii (P+2), alimentate de materiale combustibile și lichide inflamabile, precum motorină și benzină, depozitate în interior.

„Flăcările se manifestau deosebit de violent și generalizat la un atelier și un laborator de inginerie de la parterul clădirii”, a transmis ISU Bihor.

Intervenția rapidă a pompierilor, care au folosit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, a reușit să împiedice extinderea incendiului la celelalte laboratoare și etajele superioare. Cu toate acestea, pagubele sunt semnificative.

Au fost distruse complet un autoturism, o motocicletă, trei carturi, calculatoare, piese auto, mobilier și materiale didactice.

După lichidarea incendiului, pompierii au acționat pentru ventilarea clădirii, identificarea eventualelor focare ascunse și înlăturarea efectelor negative ale evenimentului. Incidentul este încă în curs de investigare.