ISU Dobrogea a trimis echipaje de la trei detașamente: Port, Palas și Fripis. Acestea au intervenit cu autospeciale de stingere, o autoplatformă și un echipaj SMURD. Fumul dens era vizibil din exteriorul șantierului. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Pompierii au acționat pentru stingerea focului și prevenirea extinderii acestuia. Situația s-a agravat când sala mașinilor s-a umplut de fum în urma exploziei caldarinei navei.

Conform ISU Constanța, citat de Constanța 100%, „incendiul a fost localizat de echipajele de intervenție, iar până în acest moment nu au fost înregistrate victime”.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a preveni orice pericol suplimentar în zona industrială sensibilă a șantierului naval.

De asemenea, un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă dimineață în Portul Constanța Sud-Agigea, în zona Poarta 10 Bis, MALL 1. Pompierii constănțeni, care au intervenit la fața locului, au anunțat că focul a cuprins sute de tone de deșeuri de fier vechi.

