Imagini dramatice surprind momentul în care scena este cuprinsă de flăcări. Ulterior, o coloană de fum a acoperit cerul, în timp ce echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, conform Daily Mail.

Festivalul ar fi trebuit să înceapă vineri, dar nu este sigur dacă pagubele vor fi reparate la timp pentru deschiderea oficială. Aproximativ 400.000 de oameni din întreaga lume sunt așteptați să participe la eveniment pe parcursul a două weekenduri.

În momentul incendiului, aproximativ 1.000 de membri ai personalului erau prezenți, însă, conform declarațiilor oficiale, nimeni nu a fost rănit.

Locuitorii au fost sfătuiți să închidă ferestrele și ușile până când incendiul va fi sub control. Cauza incendiului rămâne necunoscută, dar martorii au menționat că au auzit explozii înainte de izbucnirea flăcărilor.

Nu este pentru prima dată când Tomorrowland se confruntă cu un astfel de incident. În 2017, un alt incendiu a dus la evacuarea a peste 22.000 de oameni.

Conform reprezentanților Tomorrowland, scena a fost „grav afectată”.

„Putem anunța că DreamVille (campingul) se va deschide mâine conform planului și va fi pregătit pentru toți vizitatorii DreamVille. Toate activitățile Global Journey din Bruxelles și Anvers vor avea loc conform planului”, au mai transmis reprezentanții.