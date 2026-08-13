„Astăzi, 13 august 2026, la ora 16.51, a fost semnalat un incendiu în zona grupului sanitar al ultimului vagon din compunerea trenului Regio 2030, operat de CFR Călători, aflat în staţia Ilteu, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara”, a transmis CFR Infrastructură Timişoara.

Serviciul de pompieri a intervenit prompt, iar la ora 16.53, linia de contact a fost deconectată pentru a permite operaţiunile în condiţii de siguranţă. Nu au fost raportate victime, mai transmite CFR Infrastructură Timișoara.

„Personalul feroviar şi echipele de intervenţie acţionează pentru gestionarea situaţiei şi efectuarea verificărilor necesare. Informaţiile privind evoluţia intervenţiei şi eventualul impact asupra circulaţiei feroviare vor fi comunicate după confirmarea acestora”, a precizat aceeaşi sursă.

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