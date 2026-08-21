Marian Godină a decis să își încheie cariera în Poliția Română. După aproape 20 de ani în sistem, fostul polițist și-a dat demisia, punând capăt unui capitol care i-a marcat o mare parte din viața profesională. Decizia nu a fost una luată brusc. Potrivit soției sale, Marian Godină a analizat luni la rând această posibilitate, a făcut calcule și s-a întrebat în repetate rânduri dacă este alegerea potrivită.

Pentru Georgiana Godină însă, răspunsul a fost unul clar de mai mult timp. Soția fostului polițist spune că și-a dorit ca acesta să renunțe la meserie, nu pentru că nu i-ar fi plăcut ceea ce făcea, ci pentru că a cunoscut îndeaproape și partea mai puțin văzută a acestei profesii.

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Marian Godină a pus capăt unei cariere de aproape două decenii

Marian Godină a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri asociate cu Poliția Română, atât prin activitatea sa, cât și prin poveștile și experiențele pe care le-a împărtășit de-a lungul timpului în spațiul public.

Pentru el, meseria a reprezentat o parte importantă din identitatea sa, iar decizia de a se desprinde de sistem nu a fost una ușoară. Georgiana Godină a vorbit despre momentul în care soțul ei a făcut, în cele din urmă, pasul decisiv.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, aceasta a explicat că a cunoscut încă din copilărie realitatea unei familii de polițist, fiind chiar fiică de polițist. Mai târziu, ca soție, a trăit aceleași emoții și îngrijorări legate de plecările neprevăzute, telefoanele primite la ore târzii și misiunile despre care nu știa întotdeauna când se vor încheia.

Georgiana Godină, despre decizia soțului său

Soția lui Marian Godină a păstrat integral toate emoțiile și gândurile legate de acest moment într-un mesaj amplu:

„Astăzi, Marian și-a dat demisia din Poliție.

Știu cât de grea a fost decizia asta pentru el. Știu câte luni a întors-o pe toate părțile, câte calcule și-a făcut și de câte ori s-a întrebat dacă face bine. Eu, însă, am știut mereu ce mi-aș dori să aleagă. Și i-am spus-o de fiecare dată: să plece.

Nu pentru că nu i-a plăcut meseria lui. Din contră. Cred că tocmai pentru că a iubit-o atât de mult i-a fost atât de greu să renunțe la ea. Dar eu am văzut și partea pe care oamenii de aici nu au văzut-o. Partea pe care doar soțiile de polițiști o cunosc. Ba mai mult, eu sunt și fiică de polițist.

Am văzut telefoanele primite la ore târzii. Am văzut plecările în grabă, în toiul nopții, fără să știu întotdeauna unde merge și când se întoarce. Am rămas de multe ori trează, cu ochii în tavan și cu telefonul lângă mine. Știam că e la misiune și încercam să nu mă gândesc la ce ar putea să se întâmple. Uneori adormeam, alteori nu.

Iar când auzeam cheia în ușă, indiferent de oră, abia atunci simțeam că pot să respir liniștită. Poate că pentru el toate astea au devenit, în timp, parte din meserie. Pentru mine nu au devenit niciodată ceva obișnuit, deși le mai trăisem și în copilărie.

De aceea, astăzi nu sunt tristă. Sunt mândră de el.

Sunt mândră că a avut curajul să închidă un capitol atât de important din viața lui fără să știe exact cum vor arăta toate paginile următoare. Sunt mândră că a ales să creadă în el și în lucrurile pe care le poate construi de acum înainte.

Și, poate puțin egoist, mă bucur că de acum înainte vor fi mai puține nopți în care să mă uit la telefon și să aștept să aud cheia în ușă. Eu l-am susținut mereu să facă pasul ăsta. Astăzi, în sfârșit, l-a făcut. Iar oriunde îl va duce drumul de aici înainte, noi trei vom fi lângă el”.

Din mesajul Georgianei Godină reiese că renunțarea la cariera din Poliție a fost un subiect discutat în familie înainte ca Marian Godină să ia decizia finală. Pentru soția sa, alegerea are și o însemnătate personală. Ea a vorbit despre nopțile în care a rămas trează, așteptând ca soțul să se întoarcă din misiune, dar și despre sentimentul de liniște pe care îl avea abia în momentul în care auzea cheia în ușă.

Programul imprevizibil, intervențiile care puteau apărea în orice moment și riscurile meseriei au făcut parte, ani la rând, din viața familiei. Deși Marian Godină s-a obișnuit cu aceste situații ca parte a profesiei sale, pentru cei de acasă ele au rămas, potrivit soției sale, o sursă constantă de îngrijorare.

Un nou capitol pentru Marian Godină

După aproape două decenii în Poliția Română, Marian Godină începe acum un nou capitol profesional. Deocamdată, direcția în care își va continua parcursul rămâne de văzut.

Cert este că în această schimbare importantă el va avea sprijinul familiei. „Iar oriunde îl va duce drumul de aici înainte, noi trei vom fi lângă el”, a transmis Georgiana Godină, în mesajul în care a vorbit despre una dintre cele mai importante decizii luate de soțul ei.

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