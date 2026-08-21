Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 22 – 28 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 22 – 28 august 2026

În ziua de 22 august, energie, ambiții, inițiativă, dar și piedici născute din complicațiile vieții cotidiene: întârzieri, neconcordanțe, urgențe care modifică programul activităților curente.

Între 23 august, de la miezul nopții, și 25 august, la prânz, restricții financiare care nu le vor permite nativilor să-și ducă proiectele obișnuite la bun sfârșit pentru că nu vor avea banii necesari (plăți întârziate, datorii neînapoiate, condiții de moment care nu le permit să ridice banii de la bancă).

Pe 23 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 23 septembrie, va tranzita casa valorificării superioare a meseriei prin carieră, succese sau funcții și va alcătui, din 25 august, când Mercur va intra, și el, în acest sector, și până pe 10 septembrie, un tandem astral puternic și eficient care le va permite să ia deciziile cele mai bune și să valorifice la maximum niște oportunități care, la prima vedere, nu vor părea impresionante dar care își vor revela importanța de-al lungul timpului.

Între 25 august, după ora 12:02′, și 27 august, seara, târziu, dialoguri în contradictoriu sau chiar, în cazul celor care desfășoară activități publice, ipostaze divergente ideologic, cultural sau religios ori educațional dar, atenție, acele secvențe nu trebuie alimentate și luate prea în serios pentru că nu vor fi decât niște tentative de intimidare sau de constrângere. Săgetătorii vor începe să resimtă influența recentei schimbării produse de mutarea axei Nodurilor Lunare, pe 19 august, pe direcția Leu/Vărsător, respectiv casa a III-a/casa a IX-a, care le va pune nativilor, până în martie 2028, probleme de adaptare la noile repere de viață.

Între 27 august, după ora 22:04′, și 28 august, sectorul familiei și al carierei va fi pus la încercare de influențele Lunii Pline în Pești, din 28 august, care va pune „punctul pe i” în multe dintre ipostazele acestor sectoare.

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