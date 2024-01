„Într-un complex de depozite care măsoară 350 pe 320 metri, cu 20 m înălțime, s-a produs un incendiu pe o suprafață de 50.000 mp. La ora 9.30, ora Moscovei, incendiului i s-a atribuit gradul 5 de complexitate (n.r. – cel mai grav). Momentan nu au fost raportate victime”, se spune în mesaj.

Proprietarul depozitului, Wildberries, a declarat într-un comunicat că tot personalul acestuia a fost evacuat. Nu a fost anunțată vreo persoană rănită în incendiu.

În imaginile video care circulă pe internet se văd flăcări uriașe și un fum negru şi gros care se ridica spre cer.

🔥 Russia: The most massive fire has engulfed a Wildberries (Russian Amazon ripoff) warehouse in Saint Petersburg. The warehouse was 100,000 m² – 25 acres. pic.twitter.com/J2tCCaD8z5