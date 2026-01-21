De ce ne-a dat în judecată gigantul farmaceutic

La începutul anului 2023, statul român a decis să nu mai primească dozele de vaccin anti-COVID-19 contractate în baza acordurilor de cumpărare în avans încheiate de Comisia Europeană cu producătorii de vaccinuri. Hotărârea a fost luată de ministrul Sănătății de atunci, Alexandru Rafila.

În 2023, compania Pfizer, care ar fi trebuit să mai livreze României circa 29 de milioane de doze de vaccin, s-a adresat Tribunalului de primă instanță francofon din Bruxelles şi a dat în judecată țara noastră, reprezentată de Ministerul Sănătății, pentru (ne)executarea contractului de achiziție vaccinuri anti-COVID-19 încheiat cu Comisia Europeană.

În cauza F5331-23, PFIZER Inc., BIONTECH Manufacturing GmbH şi Pfizer România SRL cer acum „obligarea României la executarea contractului de achiziție prin plata prețului pentru cele 28.940.613 doze rămase pe care le-a achiziționat, în valoare de 564.341.953,5 euro, respectiv plata către Pfizer România a sumei de 2.780.851.410 de lei, sub rezerva majorării pe parcursul procedurii, plus dobânda la rata de refinanțare a BCE plus 5 puncte”.

În plus, cei de la Pfizer vor ca România să fie obligată „la plata tuturor costurilor și cheltuielilor de judecată aferente procedurii, inclusiv a costurilor aferente procedurii de citare și a daunelor procedurale stabilite la 22.500 de euro (sumă de bază pentru creanțele evaluabile în bani)”.

Cazul a fost preluat de către Ministerul Finanțelor, care, în urma unei proceduri de selecție, a decis că România va fi reprezentată juridic, în fața Tribunalului de primă instanță francofon din Bruxelles, de avocații de la SCA Stănescu Vasile și Asociații, Strelia CVBA.

În 2024 şi 2025 s-a desfăşurat etapa preliminară a procesului, în care statul român şi Pfizer au depus, pe rând, înscrisuri, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor. Mai departe, urmează etapa audierilor.

Procesul are loc în clădirea Montesquieu, iar şedințele sunt publice

Ziarul Libertatea a solicitat informații despre stadiul acestui proces de la Tribunalul de primă instanță francofon din Bruxelles. Şi, conform răspunsului primit, astăzi va începe prima fază a procesului, adică discuțiile în contradictoriu între reprezentanții juridici ai celor două părți implicate.

Cazul Pfizer/BioNTech contra României va fi judecat de Camera a 4-a civilă a tribunalului din Bruxelles, la următoarele date:

● miercuri, 21 ianuarie 2026 – ora 14:00 (15:00, ora României)

● joi, 22 ianuarie 2026 – ora 14:00

● vineri, 23 ianuarie 2026 – ora 8:45

● miercuri, 28 ianuarie 2026 – ora 14:00

● joi, 29 ianuarie 2026 – ora 14:00

● vineri, 30 ianuarie 2026 – ora 8:45

● vineri, 30 ianuarie 2026 – ora 14:00

Potrivit tribunalului din Bruxelles, şedințele de judecată sunt publice și au loc în sala 9 a clădirii Montesquieu (Rue des Quatre Bras 13, 1000 Bruxelles).

În cele şase zile, avocații care reprezintă România şi cei ai companiei Pfizer îşi vor susține pledoariile, în contradictoriu, iar ulterior, dacă nu este pe deplin lămurită, instanța le poate solicita să vină cu noi dovezi, iar pentru aceasta se vor stabili alte termene de judecată.

În răspunsul furnizat la solicitarea Libertatea, tribunalul din Bruxelles ne atrage atenția că „dosarul Pfizer/BioNTech c/ României va fi judecat concomitent cu dosarul Pfizer/BioNTech c/ Poloniei”. Pentru cele două cauze au fost fixate aceleaşi termene, în aceeaşi sală de judecată.

Clădirea Montesquieu în care va avea loc procesul. Foto: www.rechtbanken-tribunaux.be

Polonia a invocat clauza de forță majoră, din cauza războiului din Ucraina

În noiembrie 2023, Pfizer a dat în judecată şi Polonia, pentru că refuzase să primească şi să plătească încă 60 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19. Gigantul farmaceutic cere statului polonez respectarea contractului şi plata a 5,6 miliarde de zloți, adică aproape 7 miliarde de lei.

Potrivit ziarului Gazeta Prawa, în martie 2022, premierul de atunci al Poloniei, Mateusz Morawiecki, i-a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care o anunța că nu va mai prelua vaccinurile Pfizer. El a invocat clauza de forță majoră din contract, explicând că războiul din Ucraina, adică o circumstanță neprevăzută, a creat Poloniei dificultăți financiare, din cauza afluxului mare de refugiați.

Argumentele nu i-au convins pe cei de la Pfizer, care s-au adresat instanței. Şi procesul Poloniei, dar şi cel al României se judecă la Bruxelles, pentru că în contractele încheiate cu Pfizer Inc. de către Comisia Europeană, în numele şi pentru statele membre UE, se precizează că „pentru a soluționa orice litigiu sau reclamație care poate lua naştere (…), Comisia, statele membre participante şi contractantul se supun fiecare, irevocabil, jurisdicției exclusive a tribunalelor din Bruxelles, Belgia”.

Guvernul României a cumpărat compulsiv: câte 9 doze/om vaccinabil

94.318.231 de doze de vaccin anti-COVID-19 a contractat România, în baza acordurilor de cumpărare în avans încheiate de Comisia Europeană cu producătorii de vaccinuri. Şi asta, în condițiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de doar 10,7 milioane.

La un calcul simplu, guvernanții noştri au luat vreo 9 doze pentru fiecare persoană vaccinabilă. Exagerat de mult şi extrem de scump, pentru o țară ca România. Potrivit Ministerului Sănătății, costul total estimat al dozelor contractate se ridica la 5,5 miliarde de lei.

În urma relocărilor efectuate de către producătorii de vaccinuri, 13.670.930 de doze au fost repartizate către alte țări, iar România a rămas pe cap cu peste 80 de milioane de vaccinuri contractate. 70% dintre ele erau produse de Pfizer.

Din totalul dozelor pe care România ar fi trebui să le primească, în final au fost recepționate 36.833.725, potrivit datelor furnizate în august anul trecut de către Ministerul Sănătății, la interpelarea unui deputat AUR. Statul a plătit pe aceste vaccinuri aproape 2,5 miliarde de lei.

Însă mai puțin de jumătate (16.965.538 de doze) din vaccinurile recepționate au fost folosite pentru imunizarea populației împotriva COVID-19.

Restul dozelor au fost donate (2.120.420) sau vândute (3.571.410) altor țări, iar peste 10 milioane de vaccinuri au fost distruse, ca pierderi şi doze expirate, potrivit datelor Ministerului Sănătății. Iar asta a însemnat cheltuirea altor bani: în jur de un milion de lei, având în vedere că pentru distrugerea a 3.000.000 de doze era nevoie de 311.000 de lei”, după cum informa Ministerul Sănătății.

Acestea sunt circumstanțele în care Guvernul României a refuzat, în 2023, să mai achiziționeze restul dozelor contractate. Ministerul Sănătății a purtat atunci negocieri, la nivelul Comisiei Europene, cu furnizorii de vaccin anti-COVID-19, iar în urma tratativelor, unul din cei patru furnizori a fost de acord cu încheierea relațiilor contractuale. Nu însă şi Pfizer, gigantul farmaceutic cu care ne judecăm astăzi la Bruxelles.

