Duminică are loc primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Anatoliy Hrytsenko, fost ministrul al Apărării, în prezent parlamentar indepdendent, susține că au fost semnalate probleme în desfășurarea scrutinului.

Yulia Mostova, soția politicianului, nu și-a găsit numele pe lista alegătorilor, deși locuiește la aceeași adresă din anul 1972. Din această cauză, femeia nu și-a putut exprima votul.

Presidential candidate Anatoliy Hrytsenko said that his wife Yulia Mostova was not able to found her name in voters' list. She's been lived at this address since 1972. She did not vote #UkraineElections pic.twitter.com/JL8uCTnhGR

— Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) March 31, 2019