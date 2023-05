Încoronarea regelui Charles al III-lea - 6 mai. Programul evenimentelor

Peste 26 de milioane de britanici au urmărit înmormântarea reginei Elisabeta a II-a și peste 20 de milioane de oameni din Marea Britanie au urmărit încoronarea ei în 1953. Pentru noul rege, acesta este un moment definitoriu: un spectacol istoric, dar și o oportunitate de a consolida relația Coroanei cu poporul britanic și statele parte din Commonwealth.

Programul evenimentelor de încoronare. La ce oră începe ceremonia

Westminster Abbey va găzdui prima ceremonie de încoronare din ultimii 70 de ani. Sunt așteptate mulțimi de-a lungul Mall, Whitehall și Parliament Square.

Iată care este programul evenimentelor:

Ora 6.00 la Londra (8.00 în România): sunt deschise zonele de vizionare de-a lungul traseului procesiunii.

Orele 7.15 – 8.30 (9.15 – 10.30 în România): Oaspeții de la Westminster încep să sosească la punctele de control de securitate din Victoria Tower Gardens.

Ora 9.00 (11.00 în România): Congregația este așezată în interiorul Abației.

ora 9.45 (11.45 în România): Escorta suveranuluii începe să se adune pentru Procesiunea Regelui de la Palatul Buckingham.

Orele 9.30 – 10.45 (11.30 – 12.45 în România): Sosesc șefi de stat, membri ai familiilor regale străine, membri ai familiei regale britanice, reprezentanți ai guvernelor externe, miniștri ai guvernului britanic, premieri și foști premieri.

Ora 10.20 (12.20 în România): Procesiunea Regelui. Regele și regina călătoresc de la Palatul Buckingham la Westminster Abbey.

Ora 11.00 (13.00 în România): Începe ceremonia de încoronare.

Recomandări Fenomenul Jordan Peterson în România. Cu ce discurs a ținut în scaune 4.000 de spectatori. „Mesajele lui îi vor folosi în viaţă fiului meu” Citeşte întreaga ştire: REPORTAJ Fenomenul Jordan Peterson în România. Cu ce discurs a ținut în scaune 4.000 de spe

Slujba va fi urmată de Procesiunea Încoronării – regele și regina se întorc de la Westminster Abbey la Palatul Buckingham.

Mai târziu, după-amiază, regele și regina vor saluta mulțimile de la balconul Palatului Buckingham.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ceremonia de încoronare a regelui Charles al III-lea al Regatului Unit va fi difuzată în direct la TVR 1 şi TVR INFO sâmbătă, 6 mai, de la ora 12.30.

Charles devine cel de-al 39-lea monarh încoronat la Westminster Abbey

Odată cu moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, la casa ei din Balmoral, pe 8 septembrie 2022, Charles al III-lea a devenit instantaneu rege. În zilele care au urmat, el a fost proclamat oficial noul monarh al Marii Britanii și acum, după luni de pregătire minuțioasă, ceremonia oficială de încoronare va avea loc la Westminster Abbey.

Mii de oameni sunt așteptați să se adune la Westminster Abbey și pe străzile înconjurătoare din centrul Londrei pentru a asista la evenimentele programate pentru sâmbătă, 6 mai.

Recomandări Experții și oficialii occidentali nu cred în scenariul atacului ucrainean cu drone împotriva lui Putin. Cum pot fi descifrate acuzațiile Kremlinului

Palatul Buckingham a spus că ceremonia „va reflecta rolul monarhului de astăzi și va privi spre viitor, având în același timp rădăcinile în tradiții de lungă durată și spectacol”.

Cum se va desfășura ceremonia de încoronare a lui Charles al III-lea

Pregătiri în Londra în anticiparea încoronării regelui Charles al III-lea | Foto: Profimedia

Încoronarea Regelui Charles al III-lea este așteptată să fie mai scurtă decât cea a mamei sale de acum șapte decenii. Pe atunci, ceremonia, care a fost primul eveniment regal transmis în direct de televiziuni, a durat mai mult de trei ore.

De data aceasta, mulți experți sugerează că este probabil să dureze în jur de două ore. Încoronările se desfășoară în cea mai mare mare parte pe același tipar de mai bine de 1.000 de ani, iar organizatorii se sprijină pe acea structură.

Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, va conduce ceremonia. Elementele de bază ale slujbei sunt recunoașterea, jurământul, ungerea, învestitura, încoronarea și omagiul. Recunoașterea este atunci când suveranul se prezintă oamenilor.

Recomandări Un „clarvăzător” din Donbas le-a povestit rușilor timp de o oră, la postul central de televiziune, cum Rusia îi va învinge pe „sataniștii” din Occident și din Ucraina. „Dolarii vor fi aruncați pe străzi”

Justin Welby, Arhiepiscopul de Canterbury | Foto: Profimedia

După ce a depus jurământul de încoronare – care este un jurământ că va conduce țara conform legii, de a exercita dreptatea cu milă și de a menține Biserica Angliei – monarhul este uns cu ulei sfânt de către arhiepiscop.

Acest moment este considerat cea mai sacră parte a slujbei și nu a fost televizat în 1953 la încoronarea Elisabetei a II-a.

Următoarea parte este învestitura, când suveranul este îmbrăcat în haine sacre de încoronare și este prezentat cu simbolurile monarhiei: globul, inelul de încoronare, sceptrele și altele. Spre sfârșitul ceremoniei, coroana Sfântului Eduard este așezată deasupra capului monarhului înainte ca prinții și semenii să se îndrepte către suveran pentru a-și aduce respectul în ceea ce este cunoscut sub numele de omagiu.

La această ceremonie, informațiile existente spun că numai Prințul William va îngenunchea în fața regelui. Între timp, semenii au fost înlocuiți de publicul care a fost invitat să-i jure credință lui Charles dacă dorește.

Ce va purta regele Charles al III-lea la încoronare

În timpul slujbei, Regele va îmbrăca strat peste strat de veșminte strălucitoare, dintre care unele au fost create pentru străbunicul său George V. Prințul William va ajuta în timpul slujbei punând o haină ceremonială pe tatăl său.

Regelui Charles va primi o haină lungă, strălucitoare, cu mâneci aurii, numită Supertunica. Roba a fost creată pentru George al V-lea în 1911 și a fost purtată la încoronări succesive, inclusiv de Regina Elisabeta a II-a.

Supertunica, în stânga, și Manta Imperială | Foto: Profimedia

Supertunica cântărește aproximativ 2 kg și este confecționată din pânză de aur – fir de mătase învelit în bucăți subțiri de metal auriu sau argintiu – și este brodată cu arabescuri stilizate și motive florale. Stratificată deasupra Supertunicii, va exista o mantie lungă până la podea numită Manta Imperială, care a fost făcută pentru George al IV-lea în 1821.

Manta a fost purtată de predecesorii lui Charles al III-lea, inclusiv de regina Elisabeta a II-a, în timpul încoronării sale în 1953.

Într-o decizie menită să facă evenimentul mai sustenabil, Regele a decis să refolosească cureaua și mănușa purtate de bunicul său George al VI-lea – ultimul monarh bărbat.

Cureaua și mânușa purtate de George al VI-lea / Profimedia

Cureaua cu sabie din 1937, cunoscută și sub numele de Brâul Încoronării, este realizată din pânză de aur brodată și are o cataramă de aur ștampilată cu embleme naționale.

În timpul investiturii, acesta va fi așezat în jurul taliei Regelui, peste Supertunica, și are o clemă de aur folosită pentru atașarea scurtă a Sabiei ofrandei, cu bijuterii, care simbolizează capacitatea de a decide între bine și rău.

De asemenea, mănușa de încoronare unică va merge pe mâna dreaptă a regelui Charles în timp ce acesta ține sceptrul suveranului cu cruce în timpul încoronării.

Regina Camilla va avea două ţinute pentru ceremonie. Prima, „Robe of State”, din catifea purpurie, a fost concepută în 1953 special pentru încoronarea reginei Elisabeta a II-a, în timp ce „Robe of Estate” este o creaţie imaginată de Royal School of Needlework, o renumită şcoală de broderie din Londra.

Cine participă la încoronarea regelui Charles al III-lea. Lista persoanelor care participă la eveniment

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Peste 2.200 de oameni vor participa la slujba de la Westminster Abbey. Deși Palatul Buckingham nu publică o listă detaliată a invitaților, a confirmat că congregația va fi formată din membri ai familiei regale, precum și din reprezentanți internaționali din 203 țări, inclusiv aproximativ 100 de șefi de stat, alături de alte personalități.

Principesa Margareta și principele consort Radu vor participa, sâmbătă, la încoronarea regelui Charles al III-lea, a anunțat familia regală a României. Și președintele României, Klaus Iohannis, va fi prezent la eveniment, au confirmat, pentru Libertatea, surse politice.

Președintele american Joe Biden nu va fi prezent la ceremonie, dar delegația americană va fi condusă de prima-doamnă Jill Biden.

Ca și în cazul multor evenimente, familia regală va fi în primul plan și mulți membri ai familiei regelui Charles și ai Camillei urmează să participe. Prințul William și Catherine, prințul și prințesa de Wales, vor participa, la fel ca doi dintre frații regelui, Anne, prințesa Regală și Edward, duce de Edinburgh.

După multe speculații, prințul Harry a confirmat că va participa, dar soția sa Meghan Markle nu va fi prezentă. Încoronarea coincide cu a patra aniversare a fiului cuplului, prințul Archie.

Prințul Andrew, Ducele de York, este așteptat să meargă – dar fosta sa soție, Ducesa de York, Sarah Ferguson, nu va participa. Este probabil că fiicele lor, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, vor participa, precum și fiica Prințesei Anne, Zara Tindall, și soțul ei Mike Tindall.

Atât nepoții regelui Charles, cât și nepoții Camillei vor fi acolo, unii dintre ei participând la ceremonie. Prințul George, fiul prințului William și al Catherinei și al doilea în linia de succesiune la tron, va fi „paj de onoare”.

Ceilalți trei paji ai lui Charles sunt Oliver, 13 ani, fiul lordului David Cholmondeley, Nicholas Barclay, tot 13 ani, nepotul lui Sarah Troughton, verișoară a regelui, și Ralph, 12 ani, fiul finului lui Charles, aristocratul și bancherul britanic Edward Tollemache.

Pajii Camillei vor fi Gus și Louis, gemeni de 13 ani, copiii Laurei Lopes, Freddy, 12 ani, fiul lui Tom Parker Bowles, și strănepotul ei, Arthur Elliot, 11 ani. Camilla a insitat ca nepoții ei să joace roluri importante, chiar dacă părinții lor sunt copiii din căsătoria ei cu primul ei soț, Andrew Parker Bowles.

Prim-ministrul britanic Rishi Sunak va participa, alături de miniștri și colegi din Camera Lorzilor. Potrivit presei britanice, foști premieri britanici, precum Liz Truss și Tony Blair, vor fi acolo, precum și noul prim-ministru al Scoției, Humza Yousaf.

Președintele francez Emmanuel Macron va fi prezent la Westminster, la fel ca președintele polonez Andrzej Duda sau Anthony Albanese, prim-ministrul Australiei. De asemenea, presa locală a relatat că prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și președintele filipinez Ferdinand Marcos vor participa.

Vor mai participa lideri religioși și reprezentanți din întreagul Commonwealth.

Membrii familiilor regale din întreaga lume vor mai călători la Londra. Printre acestea se numără Prințul Albert și Prințesa Charlene din Monaco, Regele Spaniei Felipe și Regina Letizia, Prințul Moștenitor al Japoniei Akishino și Prințesa Moștenitoare Kiko și Regele Suediei Carl XVI Gustaf, care vor fi însoțiți de fiica sa, Prințesa Victoria.

De asemenea, există informații că va participa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care s-a întâlnit cu Regele pentru un ceai la Castelul Windsor în februarie.

Evenimentele și activitățile care marchează încoronarea regelui Charles al III-lea (6-8 mai)

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Pe 7 mai, a doua zi după încoronare, se așteaptă ca mii de evenimente să aibă loc în toată țara, ca parte a „Coronation Big Lunch”, în timp ce Lionel Richie, Katy Perry și Take That vor fi cânta la „Concertul de încoronare” de la Castelul Windsor, care are loc duminică seara.

La concert vor participa voluntari din asociațiile de caritate ale Regelui și Reginei, precum și câteva mii de membri ai publicului selectați printr-un scrutin național organizat de BBC. Cu toate acestea, unii fani regali au criticat Ticketmaster pentru gestionarea biletelor pentru 7 mai.

Concertul de duminică, 7 mai, va avea loc în incinta Castelului Windsor, în fața unei mulțimi de 20.000 de membri ai publicului și va fi difuzat de televiziunea și radioul BBC. El va începe la ora locală 20.00 (nr. 22.00 în România).

Ultima zi a weekendului prelungit îi invită pe britanici să se bucure de ziua liberă prin a face voluntariat în comunitățile lor. Mii de organizații din întreaga țară încurajează publicul să se implice în comunitățile lor locale, prin oferirea unor game variante de oportunități de a se implica.

Puburile, cluburile și barurile din Anglia și Țara Galilor vor rămâne deschise două ore în plus, vineri și sâmbătă, pentru ca britanicii și turiștii să poată sărbători încoronarea noului monarh.

Reguli și măsuri de siguranță la încoronarea regelui Charles al III-lea

O operațiune de securitate la scară largă va fi desfășurată sâmbătă, 6 mai, pentru încoronarea regelui Charles al III-lea, scrie Sunday Mirror, care citează surse din Home Office, Ministerul britanic de Interne.

150 de milioane de euro ar fi trebuit să coste desfășurarea a câteva mii de ofițeri și de echipe de protecție, în cadrul evenimentului care se va întinde pe trei zile. Însă amenințările de securitate din ce în ce mai mari și o serie de proteste interne planificate pentru acest weekend au generat costuri mai mari cu 100 de milioane de euro, ducând la un total de 250 de milioane.

În 1953, la încoronarea reginei Elisabeta a II-a, s-au cheltuit 1,57 milioane de lire sterline pentru securitate – aproximativ 50 de milioane de euro în banii de astăzi.

Surse din Ministerul de Interne au dezvăluit că a fost întocmit un program special de control al traficului aerian pentru demnitarii care ajung în Marea Britanie pe calea aerului. Securitatea va fi întărită la punctele de aterizare – Northolt în Middlesex și Biggleswade.

Măsura vine pe fondul temerilor că protestatarii împotriva schimbărilor climatice ar putea viza sosirile cu avioanele private.

Un număr mare de ofițeri înarmați se va afla pe străzi, lunetiști vor fi amplasați pe acoperișuri și drone de poliție vor monitoriza mulțimile pentru activități suspecte.

Forțele Speciale vor fi, de asemenea, în așteptare, ca parte a Mecanismului de Apărare împotriva Terorismului din Regatul Unit, cu elicopterele Blue Thunder 2 pregătite în cazul unui atac.

Playtech.ro Rusia solicită de urgență 'eliminarea' lui Volodimir Zelenski: 'Nu mai există altă soluție'. Care este motivul

Viva.ro Cum arată acum Ioana Băsescu, la 45 de ani. Fiica fostului președinte s-a retras din viața publică, dar a uluit cu ultima ei apariție pe străzile din București

TVMANIA.RO Cine este și cu ce se ocupă soțul Ancăi Dumitra, Manfred Spendier

Observatornews.ro Un ghid turistic străin a ales poze vechi şi cu zone sărace pentru a ilustra Bucureştiul. Românii au pornit "războiul" comentariilor la postare

Știrileprotv.ro Ucraina deține „racheta poporului”. La ce speră armata ucraineană să o folosească

FANATIK.RO Cât costă o noapte la clinica de psihiatrie unde s-a internat Ana Morodan. Locația e una aparte

Orangesport.ro De ce Gigi Becali nu le lasă fetelor o parte din avere: "E distrugere. Asta nu le las moştenire". Ce spun copiii despre decizia luată

Unica.ro Atenție! Cu acest tip de jeleu s-a înecat eleva din Cluj! Produsul este îndrăgit de copiii de toate vârstele