Efectul de domino din cauza tensiunilor geopolitice

Conflictul în care sunt implicate SUA, Israel și Iran a dus la blocarea traficului naval în regiunea Golfului și în Strâmtoarea Ormuz.

Această situație a generat o creștere abruptă a prețurilor la energie și a costurilor de transport, lovind direct în exporturile marilor producători din zonă.

Situația s-a agravat după ce Qatar, principalul furnizor de gaz natural lichefiat (GNL) al Indiei, a oprit producția săptămâna trecută în urma atacurilor iraniene.

Pentru India, al doilea cel mai mare importator de GPL la nivel mondial, impactul este uriaș. Guvernul a fost nevoit să invoce puteri de urgență pentru a forța rafinăriile locale să își majoreze producția destinată pieței interne.

Bucătăriile funcționează la cota de avarie

Pe teren, situația este critică. Companiile indiene au majorat prețurile la GPL pentru prima dată în ultimul an, importurile acoperind două treimi din consumul național.

Lanțuri alimentare mari, precum California Burrito (cu peste 100 de locații, de la Bengaluru și Chennai, în sudul Indiei, până la Delhi și Noida, în nord), mai au rezerve de gaz pentru doar două zile și au început să instaleze plite cu inducție pentru a menține bucătăriile funcționale.

„Mai avem stoc de GPL pentru două zile. Lucrăm la situații neprevăzute”, a declarat Bert Mueller, fondatorul California Burrito.

În Bengaluru, hub-ul tehnologic al Indiei, livrările de butelii au devenit impredictibile. Restaurantele sunt nevoite să plătească în avans furnizorii pentru a-și securiza stocurile, confruntându-se simultan și cu o scumpire bruscă a altor materii prime, precum uleiul de floarea-soarelui.

Din motive evidente de securitate, restaurantele nu pot stoca cantități mari de butelii, bazându-se pe o rotație rapidă a acestora. Fără livrări constante, chiar și locațiile precaute ar putea rămâne fără gaz în cel mult două săptămâni.

Apel disperat către autorități

Asociația Națională a Restaurantelor din India (NRAI), care reprezintă peste 500.000 de unități, alături de Federația Asociațiilor Hoteliere și Restaurante (FHRAI), au solicitat intervenția imediată a guvernului, avertizând că orice perturbare prelungită va duce la „închideri catastrofale”.

În răspuns, Ministerul Petrolului a înființat un grup de experți pentru a analiza cererile industriei ospitalității și a găsi soluții de avarie.

Această criză a resurselor se suprapune peste o realitate demografică copleșitoare. La începutul anului 2026, India este cea mai populată națiune a globului, cu un număr estimat între 1,46 și 1,49 miliarde de locuitori.

Cu o rată de creștere de 0,89%, presiunea pe sectorul alimentar și pe infrastructura energetică a țării este la un nivel istoric, transformând această criză a gazelor într-o problemă de securitate economică națională.

