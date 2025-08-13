A zâmbit încântat

Liderul SUA l-a sunat pe Putin, după ce președintele rus a fost reales în martie 2018, deși consilierii săi au plasat o instrucțiune clară în documentele sale informative: „Nu felicitați!”, dar Trump a făcut-o.

Nici măcar o anchetă federală privind interferența Rusiei în alegerile din 2016 nu a fost suficientă pentru a-l reține pe Trump. Când cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată față în față, în marja unei reuniuni a Grupului celor 20 din 2019, la Osaka, Japonia, Donald Trump a glumit cu Putin pe această temă. „Nu vă mai amestecați în alegeri!”, a spus Trump. Liderul rus i-a zâmbit încântat.

Totuși, ancheta și prezența criticilor lui Putin la nivel înalt în administrație l-ar fi putut determina pe Donald Trump să nu poarte astfel de conversații.

Când cei doi s-au întâlnit la un summit al Grupului celor 20 de la Hamburg, în Germania, în 2017, Trump a fost însoțit doar de secretarul său de stat, Rex Tillerson, și de un interpret.

După întâlnire, liderul SUA a luat notițele interpretului și i-a ordonat să nu dezvăluie ce a auzit. În seara aceea, cei doi șefi de stat au avut o conversație, inițiată de Trump, la o cină de grup.

Nu au fost prezenți alți americani, iar Casa Albă a confirmat întâlnirea doar după ce martori au vorbit cu reporterii. Întrebat de mass-media ce i-a spus lui Trump la Hamburg despre alegerile din 2016, Putin a răspuns: „Am avut impresia că răspunsurile mele l-au satisfăcut”.

Recomandări Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft

O pledoarie pe care a continuat să o susțină

La rândul său, Trump a fost sunat de un reporter de la New York Times, chiar când pleca de la Hamburg și i-a spus ce a vorbit cu Putin.

Liderul de la Kremlin ar fi afirmat că Rusia nu ar fi putut fi implicată în alegerile din 2016, deoarece operațiunile sale erau atât de sofisticate încât nu ar fi fost niciodată descoperite. Trump a spus că a fost „foarte impresionat” de acest argument, o pledoarie pe care a continuat să o susțină public.

„Nu duce la o înțelegere de succes”

Analiștii au declarat că au așteptări scăzute pentru genul de progres în privința Ucrainei pe care Trump speră să-l realizeze în Alaska, la întâlnirea cu Putin, programată pe 15 august 2025. Putin a dat toate semnalele că poate obține mai mult pe câmpul de luptă decât în negocieri – cel puțin în condițiile cerute de Trump până acum.

Maria Snegovaya, cercetător senior pentru Rusia și Eurasia la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a remarcat că, în primul său mandat, Trump a încercat să încheie acorduri majore cu liderii autoritari ai unor națiuni precum China și Coreea de Nord, cu rezultate limitate.

„În general, istoricul întâlnirilor lui Trump cu oameni puternici, de la Xi Jinping la Kim Jong-un, nu duce la o înțelegere de succes”, a spus ea.

Recomandări Câți bani au făcut Tăpălagă și Pantazi în 2024 cu G4Media, compania pe care au vândut-o mogulului Radu Budeanu

Fiona Hill, fost director pentru Europa și Rusia în Consiliul de Securitate Națională în timpul primului mandat al lui Trump, a fost de acord că orice progres pare improbabil.

Putin și consilierii săi au fost frustrați de lipsa progresului diplomatic cu administrația Trump, iar Hill a spus că vede puțin teren nou pentru un acord, chiar și unul favorabil lui Putin.

Summitul Trump-Putin, care va avea loc vineri, 15 august 2025, în Anchorage, Alaska, la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson, reprezintă „testul suprem al negocierii” pentru președintele american aflat la al doilea mandat, notează AFP într-o analiză.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE