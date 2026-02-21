Indicatorul a intrat prin geamul autobuzului și a rănit o elevă

Un incident îngrijorător s-a produs la începutul acestei săptămâni în Voronej, un oraș din Rusia, unde un indicator rutier a spart geamul unui autobuz în mers și a rănit o elevă aflată în interiorul vehiculului.

Potrivit relatărilor din presa locală, citate de publicația telegraf.rs, fata s-a plâns de amețeli și dureri de cap și prezenta zgârieturi și vânătăi pe corp.

Ea s-a prezentat la spital în ziua următoare pentru evaluare medicală.

Momentul a fost filmat de camerele de supraveghere

Momentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere și există mai multe ipoteze cu privire la modul în care s-a produs incidentul.

Russians are now being «attacked» not only by falling ice — a road sign crashed into a bus



A passenger needed medical assistance after the sign smashed through a window and flew into the cabin.



Inspectors initially claimed the driver had «lost control» and hit a pole. Later,… pic.twitter.com/Nm7yEayCxD — NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2026

Vina șoferului sau vântul puternic

Potrivit uneia dintre versiuni, șoferul autobuzului de pe linia 5 ar fi pierdut controlul direcției și ar fi lovit indicatorul rutier. O altă variantă indică faptul că rafalele puternice de vânt ar fi doborât stâlpul de susținere, iar indicatorul ar fi fost proiectat prin geamul autobuzului.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a clarifica toate circumstanțele producerii incidentului.

Reprezentanții autorităților au transmis că, în cazul unor incidente soldate cu răni în transportul public, pasagerii se pot adresa companiei de asigurări.

