Înțelegeri directe cu riscul amenzii și suspendării permisului auto

Potrivit datelor, pe străzile României se produce un accident la fiecare minut. Mulţi şoferi care optează pentru „mica înţelegere” ignoră faptul că această soluţie poate genera probleme legale.

De exemplu, vinovatul scapă de creşterea tarifelor RCA, dar riscă o amendă de până la 1.100 de lei pentru nedeclararea accidentului la Poliţie, conform legii. În plus, păgubitul se confruntă cu dificultăţi, deoarece multe service-uri auto refuză să repare maşini fără acte oficiale care să confirme accidentul.

„Am avut cazuri în care şoferii nu au făcut nici constatare amiabilă, nici act de la Poliţie şi au dorit să repare pe cheltuiala lor. Din păcate, nu i-am putut ajuta. I-am îndrumat către Poliţie“, a explicat Gabriel Ţincu, consilier daune, pentru Observatornews.ro.

35.000 de şoferi au încălcat legea RCA în 2025

Cifrele arată amploarea fenomenului: în 2025, aproximativ 35.000 de şoferi au încălcat legea RCA. Deşi legea impune ca accidentele cu pagube materiale să fie declarate fie prin constatare amiabilă, fie la Poliţie, mulţi conducători auto aleg să se înţeleagă între ei, ignorând consecinţele.

Anual, România înregistrează aproximativ 400.000 de accidente rutiere, însă doar 10% dintre acestea sunt raportate la Poliţie. Restul sunt rezolvate prin constatare amiabilă sau prin „mica înţelegere“, o soluţie riscantă care poate aduce neplăceri majore pentru ambele părţi implicate.

Ce este RCAde ce este important să ai această asigurare

Dacă deții un autovehicul ori ești pe cale să achiziționezi unul, fie nou sau second hand, trebuie să ai în vedere că trebuie să închei o asigurare de răspundere civilă auto. Pe scurt: RCA.

RCA-ul este un document obligatoriu pe care orice posesor de autovehicul, persoană fizică sau juridică, trebuie să îl aibă la îndemână atunci când este implicat într-un eveniment rutier neplăcut.

Excepție fac persoanele fizice sau juridice care utilizează exclusiv vehicule în scopul curselor automobilistice și antrenamentelor organizate legal.

Asigurarea RCA este singurul tip de asigurare obligatorie pe care statul român o impune pentru autovehicule. Odată ce au încheiat RCA-ul, conducătorii auto primesc și o poliță de asigurare denumită Carte Verde. Aceasta este valabilă doar atunci când autovehiculul asigurat circulă în străinătate în statele neacoperite de poliță.

Pentru a putea achiziționa o asigurare de răspundere civilă autovehiculul trebuie să fie înmatriculat sau supus înmatriculării în România, să se afle în posesia persoanei care încheie asigurarea și să aibă toate actele disponibile. Prima de asigurare RCA poate sa fie restituita in cazul in care autovehiculul este radiat sau este vandut. Exceptie de la regula fac masinile care sunt achizitionate în leasing.

Tarife de referință RCA. Asigurările auto, mai scumpe cu 5,4%

La sfârșitul anului trecut, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat o creștere a tarifelor de referință pentru polițele RCA în România: cu 5,4% pentru autoturisme și 5,2% pentru vehiculele de transport bunuri. În București-Ilfov, șoferii tineri cu mașini puternice vor plăti mai mult. De exemplu, pentru cei sub 30 de ani cu vehicule peste 300 kW (peste 400 de cai-putere), tariful de referință este de 5.129 de lei. În restul țării, aceeași categorie are un tarif de 3.821 de lei, aproape 35% mai mic.

Creșterile nu sunt uniforme. Pentru persoanele juridice, majorările sunt mai mici: 3,5% pentru autoturisme și 3,2% pentru transport bunuri. Unele categorii chiar înregistrează scăderi, cum ar fi șoferii de 51-60 de ani, cu mașini între 151-200 kW (205-272 de CP) din zona București-Ilfov, unde tariful a scăzut cu 3,5%.





