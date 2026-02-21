Rafalele de vânt ating 40 km/h la mal și 50-60 km/h în larg, determinând autoritățile să suspende, încă de vineri, manevrele în porturile Constanța Nord, Constanța Sud-Agigea, Midia și Năvodari.

Comandanții navelor aflate în radă au fost avertizați să rămână bine ancorați și să mențină luminile de avertizare aprinse pe tot parcursul nopții pentru a evita orice incident, au declarat autoritățile portuare.

În Constanța, temperaturile au scăzut până la 0°C, iar ploaia și vântul fac deplasarea dificilă, inclusiv în oraș.

Meteorologii avertizează că vremea rea va continua cel puțin până duminică. Locuitorii din Constanța sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale pentru a preveni accidentele și blocajele în trafic.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o avertizare meteo care anunță un nou episod de iarnă cu ninsori puternice și un nou strat de zăpadă de până la 20 de centimetri, dar și temperaturi negative ce vor atinge chiar și -12 grade Celsius.

Potrivit ANM, avertizarea meteo este valabilă între 20 februarie, ora 10:00 și 22 februarie, ora 10:00. Aceasta vizează precipitații, în general, moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece.

