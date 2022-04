Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR la trei luni din ultimii 9 ani, după ce un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat în 10 aprilie 2013 – 4,74% pe an. La începutul lui 2021, indicele ROBOR la 3 luni era 1,98% pe an, iar la debutul lui 2020 se situa la 3,19% pe an.

Pe 9 februarie, Banca Centrală majora dobânda-cheie de la 2% la 2,5%, iar o zi mai târziu indicele ROBOR la 3 luni ajungea la 3,53%, iar de atunci continuă să crească.

Luni seară, premierul Nicolae Ciucă a declarat că guvernanții au decis să nu includă amânarea ratelor la bănci în pachetul „Sprijin pentru România”.

În urmă cu o săptămână, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 2,5% la 3% pe an începând cu data de 6 aprilie, după ce inflația a crescut mai mult decât estimările anterioare.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 4,84% pe an, de la 4,82% miercuri, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 4,90% pe an, de la 4,88% pe an anterior.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

