Cazul a fost documentat de medici americani la un pacient în vârstă de 41 de ani, HIV-pozitiv, care s-a infectat cu COVID-19 în mai 2020. Bărbatul a rămas pozitiv timp de 26 de luni.

După contactul cu o persoană infectată, a dezvoltat tuse, dureri de cap și slăbiciune. Diagnosticul oficial a fost pus abia în septembrie 2020, când a fost internat în urgență.

După diagnosticare, bărbatul a fost spitalizat de mai multe ori. Decesul său nu a fost atribuit direct coronavirusului.

Autorii studiului notează că prezența HIV a împiedicat organismul să dezvolte o apărare adecvată împotriva COVID-19, permițând virusului să sufere numeroase mutații. Unele dintre aceste mutații erau similare cu cele observate ulterior în variante majore precum Omicron.

Medicii au adăugat că mutațiile au creat o combinație unică de tulpini, dar niciuna nu s-a transmis altor persoane.

Principalii factori care favorizează cazurile atât de prelungite de COVID-19 sunt antecedentele medicale complexe și sistemul imunitar slăbit.

Anterior au mai fost raportate câteva cazuri similare. În Olanda, un bărbat de 72 de ani a fost infectat timp de 613 zile, iar în Anglia un pacient a avut COVID-19 timp de 505 zile.

Cazul evidențiază potențialul virusului de a persista și evolua la persoanele imunocompromise, subliniind importanța monitorizării atente a acestor pacienți.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE