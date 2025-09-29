Oamenii îngrozițiți au făcut pe chat-ul live apeluri disperate: „salvați-l”, „sunați la serviciile de urgență”.

Influencerul în vârstă de 55 de ani a fost declarat mort la fața locului din cauza impactului și a incendiului care a urmat. Cu doar câteva momente înainte, aterizase scurt pentru a-și ajusta unghiul camerei înainte de a decola din nou.

"Tang Airplane" adlı Çinli bir internet fenomeni, özel yapım hava aracıyla canlı yayın yapıp uçarken düştü.

55 yaşındaki havacılık tutkunu, Sichuan Jiange Bölgesi'nde dün uçuş sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybetti. pic.twitter.com/q8PaRzewf8 — Airportanlik (@airportanlik) September 28, 2025

Tang nu purta cască sau parașută în momentul accidentului tragic. Contul său de livestream a fost setat privat, doar urmăritorii existenți putând accesa conținutul său. Mai multe departamente chineze investighează acum moartea lui Tang.

El supraviețuise anterior la două accidente cauzate de defecțiuni tehnice, inclusiv un indicator de combustibil defect. Rapoartele spun că a cumpărat aeronava anul trecut pentru aproximativ 36.500 de lire sterline.

Dar experții în aviație insistă că este necesară o licență pentru orice aeronavă de joasă altitudine – care trebuie, de asemenea, înregistrată la autoritățile aviației civile înainte de zbor.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Tot în China, un influencer a fost găsit mort după ce s-a filmat live în timp ce bea o cantitate uriașă de alcool, într-o provocare pe rețelele de socializare.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE