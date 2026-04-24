Atenție, informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

Un incident șocant a avut loc în fața unui club de noapte din Londra, când influencerița poloneză Klaudiaglam, pe numele real Klaudia Zakrzewska, rezidentă în Dubai (Emiratele Arabe), a fost lovită de o mașină și a ajuns în stare gravă la spital.

Scandal la 4.30

Evenimentul a avut loc în jurul orei 4.30, iar un bărbat care încerca să deblocheze o trotinetă electrică a fost, de asemenea, rănit.

Înregistrările video ale incidentului, distribuite pe rețelele sociale și pe site-ul New York Post, arată cum un conflict fizic a izbucnit între Klaudiaglam și o altă femeie, care ulterior a urcat la volanul mașinii.

Și-a lovit rivala, încă o femeie și un agent de pază

Aceasta a intrat cu vehiculul în influencerița poloneză și în bărbatul aflat în apropiere, agentul de pază Anoush Chyche (50 de ani) și într-o altă femeie. În jurul lor se aflau mai mulți martori, unii încercând să intervină pentru a potoli spiritele.

„Ea a trecut cu mașina peste ea!”, se aude vocea unui martor pe filmare.

„Vă rog să vă rugați pentru fiica mea”

Inițial apăruseră zvonuri despre moartea influenceriței după accident, însă, ulterior, poliția a transmis doar că poloneza se zbate între viață și moarte.

Mama Klaudiei a postat un mesaj cu o imagine a fiicei sale în deșert, purtând o rochie bej, spunând: „Vă rog din adâncul inimii mele să o aveți pe frumoasa mea fiică, Klaudia, în rugăciunile voastre acum, pentru alinare, protecție și putere în aceste momente dificile”.

La volan se afla Gabrielle Carrington, cunoscută sub numele de scenă Riellieuk, o fostă finalistă a emisiunii „X Factor” în 2013.

Ea a fost arestată și acuzată de tentativă de omor, vătămare corporală gravă, conducere sub influența alcoolului și șofat periculos.

Artista de la „X Factor” era beată

Potrivit procurorului Rizwan Amin, Gabrielle Carrington a recunoscut sub jurământ, la audiere, că era „în conflict” cu Zakrzewska. se pare pentru că luptau pentru același bărbat  Procurorul a subliniat că femeile aveau o dispută „de durată” și „se cunoșteau bine”.

Anchetatorii au stabilit, de asemenea, că, în momentul incidentului, Carrington avea o concentrație de alcool în sânge de peste două ori mai mare decât limita legală de 0,8 la mie.

Carrington a fost reținută în arest preventiv și va apărea din nou în fața instanței pe 19 mai.

Imagini cu miniștrii PSD care și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Avantaje.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

POT se destramă: partidul condus de Anamaria Gavrilă a rămas fără grup parlamentar și în Camera Deputaților
Știri România 23 apr.
POT se destramă: partidul condus de Anamaria Gavrilă a rămas fără grup parlamentar și în Camera Deputaților
Tecuci, capitala păcănelelor. „Moși și romi mai suntem. Dacă n-ar fi păcănelele, ne-am sparge dinții zilnic”
Reportaj
Știri România 23 apr.
Tecuci, capitala păcănelelor. „Moși și romi mai suntem. Dacă n-ar fi păcănelele, ne-am sparge dinții zilnic”
Parteneri
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
Adevarul.ro
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
Milioanele de euro pe care rușii refuză să le plătească unei companii de stat din România. Banii, considerați pierduți
Fanatik.ro
Milioanele de euro pe care rușii refuză să le plătească unei companii de stat din România. Banii, considerați pierduți
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Exclusiv
Stiri Mondene 23 apr.
Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Stiri Mondene 23 apr.
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Parteneri
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
I-a luat iubitei loc separat, dar a vrut să stea lângă ea. Pasager, jignit şi bătut că n-a vrut să facă schimb
ObservatorNews.ro
I-a luat iubitei loc separat, dar a vrut să stea lângă ea. Pasager, jignit şi bătut că n-a vrut să facă schimb
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
Mai rar așa ceva! Filipe Coelho i-a așteptat pe jucătorii lui Dinamo în gura tunelului » Ce a urmat nu s-a văzut în România!
GSP.ro
Mai rar așa ceva! Filipe Coelho i-a așteptat pe jucătorii lui Dinamo în gura tunelului » Ce a urmat nu s-a văzut în România!
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Parteneri
4 bilete la Cupa Mondială costă cu 2,3 milioane de euro. Bosnia - Canada, meciul cu cele mai ieftine bilete
Mediafax.ro
4 bilete la Cupa Mondială costă cu 2,3 milioane de euro. Bosnia - Canada, meciul cu cele mai ieftine bilete
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia
Mediafax.ro
Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia
Smaranda Lăzărescu, o îndrăgită învățătoare din Pitești, a încetat din viață: „A luminat generații întregi de elevi”
KanalD.ro
Smaranda Lăzărescu, o îndrăgită învățătoare din Pitești, a încetat din viață: „A luminat generații întregi de elevi”

UDMR anunță clar că nu va face parte dintr-un guvern de uniune cu AUR
Politică 23 apr.
UDMR anunță clar că nu va face parte dintr-un guvern de uniune cu AUR
Retragerea miniștrilor PSD declanșează lupta pentru majoritate. „Acum e o vânătoare în Parlament”, spune un profesor de științe politice
Politică 23 apr.
Retragerea miniștrilor PSD declanșează lupta pentru majoritate. „Acum e o vânătoare în Parlament”, spune un profesor de științe politice
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cum s-au schimbat calculele în SuperLiga după calificarea Universității Craiova în finala Cupei României Betano. Cine merge în cupele europene. Toate scenariile
Fanatik.ro
Cum s-au schimbat calculele în SuperLiga după calificarea Universității Craiova în finala Cupei României Betano. Cine merge în cupele europene. Toate scenariile
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal