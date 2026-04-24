Un incident șocant a avut loc în fața unui club de noapte din Londra, când influencerița poloneză Klaudiaglam, pe numele real Klaudia Zakrzewska, rezidentă în Dubai (Emiratele Arabe), a fost lovită de o mașină și a ajuns în stare gravă la spital.

Scandal la 4.30

Evenimentul a avut loc în jurul orei 4.30, iar un bărbat care încerca să deblocheze o trotinetă electrică a fost, de asemenea, rănit.

Înregistrările video ale incidentului, distribuite pe rețelele sociale și pe site-ul New York Post, arată cum un conflict fizic a izbucnit între Klaudiaglam și o altă femeie, care ulterior a urcat la volanul mașinii.

Și-a lovit rivala, încă o femeie și un agent de pază

Aceasta a intrat cu vehiculul în influencerița poloneză și în bărbatul aflat în apropiere, agentul de pază Anoush Chyche (50 de ani) și într-o altă femeie. În jurul lor se aflau mai mulți martori, unii încercând să intervină pentru a potoli spiritele.

„Ea a trecut cu mașina peste ea!”, se aude vocea unui martor pe filmare.

„Vă rog să vă rugați pentru fiica mea”

Inițial apăruseră zvonuri despre moartea influenceriței după accident, însă, ulterior, poliția a transmis doar că poloneza se zbate între viață și moarte.

Mama Klaudiei a postat un mesaj cu o imagine a fiicei sale în deșert, purtând o rochie bej, spunând: „Vă rog din adâncul inimii mele să o aveți pe frumoasa mea fiică, Klaudia, în rugăciunile voastre acum, pentru alinare, protecție și putere în aceste momente dificile”.

La volan se afla Gabrielle Carrington, cunoscută sub numele de scenă Riellieuk, o fostă finalistă a emisiunii „X Factor” în 2013.

Ea a fost arestată și acuzată de tentativă de omor, vătămare corporală gravă, conducere sub influența alcoolului și șofat periculos.

Artista de la „X Factor” era beată

Potrivit procurorului Rizwan Amin, Gabrielle Carrington a recunoscut sub jurământ, la audiere, că era „în conflict” cu Zakrzewska. se pare pentru că luptau pentru același bărbat Procurorul a subliniat că femeile aveau o dispută „de durată” și „se cunoșteau bine”.

Horrific video shows influencer Kaludia Glam being run down by rival’s Mercedes outside London nightclub https://t.co/vEJz65NNwN pic.twitter.com/XNaxuf1vtc — New York Post (@nypost) April 20, 2026

Anchetatorii au stabilit, de asemenea, că, în momentul incidentului, Carrington avea o concentrație de alcool în sânge de peste două ori mai mare decât limita legală de 0,8 la mie.

Carrington a fost reținută în arest preventiv și va apărea din nou în fața instanței pe 19 mai.