„Îi sunt recunoscător președintelui (Volodimir Zelenski – n.r.) pentru toate opțiunile pe care le-a propus. Dar astăzi, există doar trei poziții în stat care, în afară de armata de pe câmpul de luptă, determină cu adevărat cursul războiului: președintele Ucrainei, ministrul Apărării și comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. De acest motiv, nu voi accepta nicio altă poziție decât cea de ministru al Apărării”, a declarat Mîhailo Fedorov.

Fostul ministru ucrainean al Apărării a susținut totodată că vrea să continue lupta împotriva corupției în achiziții, să finalizeze modernizarea armatei, să planifice operațiuni asimetrice împotriva inamicului rus, să elimine „cultura minciunii și a iresponsabilității” din cadrul sistemului și să ducă până la capăt și alte proiecte inițiate.

Potrivit lui Fedorov, echipa sa a venit la Ministerul ucrainean al Apărării cu „un plan concret pentru a pune capăt războiului”, iar acest plan a fost „implementat în mod consecvent”. Ucraina a început să preia inițiativa în război „pentru prima dată în ultimii ani”, a subliniat el.

Cu puțin timp înainte de aceste declarații, Volodimir Zelenski i-a oferit lui Mîhailo Fedorov funcția de viceprim-ministru pentru inovație militară. Anterior, preșeședintele ucrainean a declarat că îi va oferi fostului ministru un „post demn”.

Mîhailo Fedorov (35 de ani) a fost ministru Apărării între 14 ianuarie și 15 iulie 2026. El a fost demis pe fondul unui conflict cu comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi. Cel din urmă a fost demis la rândul lui la începutul acestei săptămâni într-o tentativă de calmare a protestelor izbucnite după înlăturarea lui Fedorov.

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