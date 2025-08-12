Curly COMrades a atacat deja puncte cheie din Republica Moldova și Georgia

Conform experților Bitdefender, atacatorii au țintit instituții judiciare și guvernamentale din Georgia, precum și un furnizor de energie electrică din Republica Moldova. Metodele lor includ accesul prelungit în rețele, furtul de date și mascarea traficului prin site-uri web legitime.

Experții avertizează că aceste tehnici ar putea fi folosite și împotriva organizațiilor românești, în special în sectoare precum energie, transport sau administrație publică.

Investigația Bitdefender a dezvăluit utilizarea unor tehnici sofisticate de persistență și a unui nou instrument de atac numit MucorAgent. Acesta exploatează o componentă standard Windows pentru a se reactiva în mod imprevizibil.

„Atacurile observate în state vecine sau apropiate geografic reprezintă un posibil indicator al amenințărilor care pot viza România”, avertizează experții Bitdefender.

Atacatorii folosesc tehnici sofisticate, inclusiv un nou instrument numit MucorAgent

Pentru a contracara aceste amenințări, specialiștii recomandă monitorizarea constantă a activităților neobișnuite din rețele, blocarea traficului către serverele externe suspecte, restricționarea utilizării instrumentelor de administrare la distanță, implementarea soluțiilor EDR (Endpoint Detection and Response) și XDR (Extended Detection and Response) și utilizarea serviciilor MDR (Managed Detection and Response) pentru organizațiile fără echipe interne de securitate.

„Graniţele fizice nu mai limitează riscurile cibernetice, iar proximitatea geografică, legăturile economice şi infrastructurile interconectate fac necesară o monitorizare permanentă şi o capacitate de reacţie rapidă din partea companiilor şi instituţiilor româneşti”, subliniază experții Bitdefender.

