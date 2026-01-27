Totul a început în 2018, când Sterling Backus, fizician și inginer specializat în tehnologii laser, se juca Forza pe Xbox cu fiul său. Pe ecran, un Lamborghini Aventador a captivat imaginația copilului, care l-a întrebat: „Tată, putem construi unul?”, relatează Auto Plus.

Backus a decis să accepte provocarea. Fără un atelier sofisticat sau un buget mare, proiectul a fost realizat în curtea casei lor din Colorado. Backus a descărcat un model digital la scară 1.10 al Aventadorului, l-a adaptat la dimensiunea reală și l-a împărțit în sute de piese care se puteau imprima.

„Scopul nu era doar să construim o mașină, ci să îi arăt fiului meu că știința și ingineria pot aduce la viață un proiect real”, a explicat Backus.

Physicist Sterling Backus built a Lamborghini Aventador replica using 3D printing and carbon fiber parts. The project, which features a twin-turbo V8 engine, received official recognition from the Italian automotive brand. pic.twitter.com/fciiQse04y — Digital Brain (@digitalbrain01) January 23, 2026

Caroseria mașinii a fost imprimată în peste 1.000 de piese, fiecare panou fiind creat separat pe imprimante 3D. Unele componente, precum prizele de aer frontale, au necesitat peste 50 de ore de imprimare continuă.

După imprimare, piesele au fost asamblate, șlefuite, întărite și acoperite cu fibră de carbon pentru a rezista la căldură și pentru a câștiga rigiditate.

Totuși, nu totul a fost imprimat. Șasiul a fost realizat din oțel, iar sub caroserie, Backus a montat un motor V8 LS1 de 5,7 litri de la un Chevrolet Corvette C5, conectat la o cutie manuală cu șase viteze de la un Porsche 911 și două turbocompresoare. Puterea totală estimată a fost între 550 și 600 CP. Alte componente, precum volanul, farurile și elementele de bord, au fost recuperate de la alte mașini.

Pentru a evita problemele legale cu Lamborghini, Backus a modificat fiecare panou al caroseriei, iar mașina nu poartă sigle oficiale.

„Este un exemplar unic, destinat doar uzului personal, nu pentru vânzare”, a subliniat el.

De-a lungul celor patru ani de muncă, proiectul a atras atenția mass-media și a publicului. Când vehiculul era finalizat în proporție de 75%, a fost deja expus la evenimente auto, unde a impresionat spectatorii.

„De la distanță, este greu să-ți dai seama că nu este un Lamborghini autentic”, spun cei care au văzut mașina.

Succesul proiectului a atras și cumpărători. Backus a primit o ofertă de 100.000 de dolari (aproximativ 90.000 de euro), de cinci ori mai mult decât investiția inițială.

„Această mașină este mai mult decât un câștig financiar. Este o aventură de familie, un laborator pe roți”, a explicat el.

