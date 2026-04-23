Renault spune că scăderea vine „din cauza condițiilor meteorologice severe care au dus la perturbări în lanțul logistic și în producție, ceea ce a implicat pierderea a câteva mii de unități”.

Este vorba de închiderea strâmtorii Gibraltar la începutul anului, din cauza vremii severe, ceea ce a dus la probleme în alimentarea cu piese a fabricilor din Maroc.

„Vânzările au început să-și revină în luna martie, înregistrând o creștere de +1,9% în Europa față de aceeași perioadă a anului trecut. În plus, Dacia beneficiază de un portofoliu solid de comenzi, alimentat de o creștere de două cifre a numărului de comenzi primite de la începutul anului până în prezent”, arată Renault în raportul său.

Dacia, tot mai puțin românească

Dacia a produs anul trecut mai multe mașini în Maroc decât în România, iar viitoarele sale modele vor fi realizate în alte țări.

Viitorul model Dacia Striker va fi produs în Turcia, în timp ce viitoarea Dacie electrică realizată pe platforma Twingo va fi produsă în Slovenia.

În același timp, modelul electric Dacia Spring este produs în China de către grupul de stat Dongfeng.

În ultimii ani, oficialii Dacia s-au plâns de condițiile din România, arătând cu degetul către taxa pe cifra de afaceri impusă de Guvern pentru a compensa găurile bugetare, dar și la prețurile energiei electrice și gazelor.

Oficialii companiei cer reluarea programului Rabla

Oficialii Dacia au cerut recent reluarea programului Rabla în acest an. Șeful Dacia în România, Mihai Bordeanu, a atras atrage atenția că marca românească este printre cele mai afectate de lipsa programului Rabla, în contextul scăderii vânzărilor și al declinului pieței auto.

În luna din 2026, au fost înregistrate în România doar 4.983 de autoturisme Dacia, cu 50% sub nivelul din anii anteriori, conform datelor oficiale.

De vină este situația economică a României, consumatorii fiind prudenți după majorările de taxe, lipsa programului Rabla, dar și concurența puternică a rivalilor chinezi.

Plus de 7% la Renault

Producătorul auto francez Renault a anunțat joi că vânzările din primul trimestru au crescut cu 7,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind cu mult așteptările, datorită creșterii vânzărilor către parteneri precum Nissan și Geely, conform Reuters.

Vânzările de 12,53 miliarde de euro au fost mult mai mari decât creșterea de 0,1% estimată la 11,69 miliarde de euro în consensul furnizat de companie.

Renault se află la începutul unui tur de forță sub noul director Francois Provost. Acesta țintește vânzări de 2 milioane de unități pe an în 2030 pentru marca Renault, în urcare cu 23% față de nivelul actual.

Compania vrea ca jumătate din aceste vânzări să vină din afara Europei, pe piețe precum India și America de Sud.

Concedieri

Chiar dacă societatea stă mai bine financiar decât în urmă cu câțiva ani, competiția crește puternic, în principal din cauza grupurilor chineze.

Renault a anunțat recent concedierea a 20% din inginerii săi în următorii doi ani.

Compania a anunțat că țintește în acest an o marjă operațională de 5,5%, față de cea de 6,5% din 2025, și flux de numerar în segmentul automotive de un miliard de euro, față de 1,47 miliarde anul trecut.