Videoclipul distribuit de Aleman’s Brothers LLC, companie de îngrijire a terenurilor care deservește proprietatea Mar-a-Lago, l-a arătat pe președintele în vârstă de 78 de ani pe terenul de golf din însorita Palm Beach, Florida, duminică după-amiază.

Trump, în filmarea devenită acum virală, pare să se chinuie când iese din mașinuța de golf, târându-și piciorul drept în timp ce se ridică.

Utilizatorii rețelelor sociale s-au grăbit să pună la îndoială starea de sănătate a președintelui. mulți întrebând: „Este ceva în neregulă cu picioarele lui Trump?”

Un utilizator X a susținut că „Trump își mișcă greu piciorul drept”, în timp ce alții au postat pe Twitter că picioarele lui par să fie „departe de a fi stabile”, „se clătina”.

Unii au sugerat că ar putea suferi de „o problemă degenerativă neuromusculară”.

Echipa Trump a respins cu furie afirmațiile despre sănătatea președintelui într-o declarație emisă luni dimineață.

Purtătorul de cuvânt Steven Chueng a spus: „Liberalii deranjați și falimentați din punct de vedere moral – inclusiv mass-media coruptă – au fabricat minciuni pentru că nu au nicio rușine. Își petrec fiecare oră din viața lor jalnică suferind de un sindrom de tulburare care le-a putrezit creierul”.

Speculațiile asupra picioarelor lui Trump vin la doar o săptămână după ce pe rețeaua X a izbucnit un val de teorii despre sănătatea președintelui.

Recent, acesta a fost văzut cu o vânătaie pe mână în timpul întâlnirii cu președintele francez Emmanuel Macron.

Mesaje de îngrijorare și teorii ale conspirației despre picioarele lui Trump au apărut duminică, când videoclipul de la golf a devenit viral.

„Ce e cu piciorul drept al lui Trump?”, a întrebat un utilizator X.

„Vreun geriatric prin preajmă? a întrebat altul. „Ce este în neregulă cu picioarele/mersul lui Trump?”, a întrebat altul.

Un alt utilizator a spus că părea că Trump „se lupta să iasă din mașinuță”.

Alții au sugerat că președintele ar putea suferi de o multitudine de afecțiuni de sănătate.

O femeie al cărei profil sugerează că este asistentă medicală a scris că Trump „va folosi un cadru de mers în curând”.

Un alt utilizator a susținut că „târârea piciorului este un simptom al bolii neurodegenerative”. Utilizatorul a mai susținut că Trump are „demență”.

Trump s-a confruntat cu critici cu privire la mobilitatea piciorului drept de mulți ani, speculațiile despre o afecțiune crescând anul trecut.

Videoclipul cu Trump „trăgându-și piciorul” la un miting de campanie a devenit viral în martie anul trecut, după ce criticul MAGA, Ron Filipkowski l-a distribuit pe X.

„Cu siguranță se întâmplă ceva cu piciorul drept. L-a târât”, a scris pe Twitter Filipkowski, redactorul-șef al rețelei de stânga MeidasTouch Network.

Un videoclip similar, surprins în februarie 2024, l-a arătat pe Trump șchiopătând în timp ce intră într-o încăpere cu susținători.

„Încă târâm piciorul drept”, a spus Filipkowski despre filmare, la care adepții săi au răspuns că Trump pare „bolnav”.

Unii au sugerat că a suferit un „accident vascular cerebral”, în timp ce alții au susținut că s-ar putea să se lupte cu „guta” din cauza consumului de „prea mulți cheeseburgeri”.

Cu o lună înainte, criticul lui Trump a împărtășit imagini cu candidatul de atunci la președinție livrând pizza pompierilor înaintea reuniunilor din Iowa, cu piciorul drept pe care părea să îl târască. Aceeași situație a fost și în momentul în care, în tiimpul campanieii electorale, coboară dintr-o mașină de gunoi.

Montage of clips of Trump dragging his right leg over the last few months. He refuses to release his medical records. pic.twitter.com/5Am3xiOdWT