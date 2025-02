NBC, partenerul Sky News din SUA, a raportat că semne similare fuseseră observate pe mâna lui Donald Trump și în august și noiembrie anul trecut.

„Preşedintele Trump este un om al poporului şi se întâlneşte zilnic cu mai mulţi americani şi le strânge mâna mai mult decât orice alt preşedinte din istorie. Angajamentul său este neclintit şi dovedeşte acest lucru în fiecare zi”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.

Some photos over the lasr few months show bruising on Trump's hand. Maybe bruising from an iv. Always seems to be on the same hand. Getting a weekend at Bernies vibe. The thinning hair and bruising might be something serious. Not just clumsy and old. pic.twitter.com/z0oXzklsaH