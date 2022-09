Omagiile pentru regina Elisabeta a II-a de la Westminster Hall. Prinţii William şi Harry vor participa la priveghiul de azi

Autoritățile britanice au anunțat încă de vineri seară că timpul de așteptare pentru cei care vor să-și ia rămas-bun de la regina Elisabeta a II-a depășește 24 de ore.

Sâmbătă dimineață, oficialii au făcut un nou apel la oameni să nu se mai alăture rândului pentru că Southwark Park, punctul de start, s-a umplut complet. La ora locală 9.00 (11.00, ora României), autoritățile au anunțat că accesul la coadă va fi oprit până în jurul prânzului.

HER MAJESTY THE QUEEN’S LYING-IN-STATE ACCESSIBLE QUEUE UPDATE, 09:00AM, 17 Sep



The accessible queue is closed until midday today and capacity is limited. Please don’t try to arrive early



The queue is only for people with accessibility needs, and you can only bring one carer pic.twitter.com/VOroKri2CT