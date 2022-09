Serviciul de Ambulanță din Londra (LAS) i-a sfătuit pe cei care stau la coadă să se asigure că au medicamentele necesare, dar și îmbrăcăminte potrivită. Totodată, îi îndeamnă să bea apă și să mănânce regulat.

Îndemnul vine după ce coada a crescut, autoritățile fiind nevoie să anunțe că timp de 2 ore nu mai sunt primite persoane, deoarece s-a atins capacitatea maximă.

În prezent, timpul de așteptare pentru a ajunge la Westminter Hall a crescut la 24 de ore.

Autoritățile britanice se așteptată la o creștere și mai mare, având în vedere că începe weekendul. Astfel, au fost suplimentate forțele de ordine, iar numărul paramedicilor prezenți a crescut.

HER MAJESTY THE QUEEN’S LYING-IN-STATE QUEUE UPDATE, 5:05PM, 16 Sep



Entry to the queue has resumed



Expected queuing time is over 24 hours and overnight temperatures will be cold



The queue may be paused again if it reaches capacity



Tracker: https://t.co/6BYxq66a8X pic.twitter.com/gzaB4fY0vi